Марнотратство під час війни? Мер Ківерців пояснив, навіщо будувати стадіон за 73 млн грн

Населення міста Ківерці, де хочуть збудувати розкішний стадіон, – 14,9 тис. мешканців

Міського голову Ківерців, що на Волині, Олександра Ковальчука звинуватили у марнотратстві державних коштів в час повномасштабного вторгнення. У коментарі виданню «Конкурент» він пояснив, чому хоче збудувати стадіон за 73 млн грн у невеликому містечку.

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Населення міста Ківерці, де хочуть збудувати розкішний стадіон, – 14,9 тис. мешканців.

«Дивіться, я той проєкт не малював, я експертизу не проходив. Це все державні (процеси – «Главком»). Там дуже дорого буде укриття. Укриття на 400 людей. Тому що, на жаль, у нас в спортивній школі, у великій школі, яка знаходиться прямо біля стадіону, немає укриття. І школа не навчається. Там буде укриття на 400 людей, а ви знаєте, скільки протирадіаційні укриття коштують. Потім там буде штучне поле, велике, як намальовано в ПКД (проєктно-кошторисна документація – «Главком»). Я його не малював», – повідомив міський голова Ківерців Олександр Ковальчук.

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Олександр Ковальчук стверджує, що нехай і за стільки мільйонів, а стадіон робити треба, бо місту потрібно розвиватися.

«Грошей ще немає. Ми будемо громадою працювати, збирати гроші для того, щоб зробити в Ківерцях прекрасну локацію. Це не є першочергове завдання в громаді, але ніхто не забороняє розіграти тендер на найближчі три роки. І ми, якщо будемо мати кошти, і якщо поробимо всі дороги, поробимо все для містян, то будемо робити гарну «мекку спортивну», – додав він.

Також Ковальчук наголосив, що вони збудують підвальне укриття на 400 осіб , яке буде оснащене усім необхідним.

Нагадаємо, що гуманітарний відділ міськради міста Ківерці Волинської області оголосив тендер на проведення капітального ремонту футбольного поля та бігових доріжок майже за 73 млн грн. Мер міста Олександр Ковальчук заявив, що під час ремонту, за його словами, все зноситимуть та будуватимуть нове футбольне поле. Крім цього, на стадіоні зведуть укриття, баскетбольний та волейбольний майданчики загальною площею 955,8 квадратних метрів. Біля футбольного поля, як пояснив Ковальчук, планується зробити бігову доріжку та газонне покриття, встановити освітлення, нанести нову розмітку та поставити нове спортивне обладнання.