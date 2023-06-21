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Обмін старих та зношених валют в обмінниках. НБУ встановив нові правила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обмін старих та зношених валют в обмінниках. НБУ встановив нові правила
Національний банк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот
фото ілюстративне

НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти

Національний банк України посилив вимоги до банків та небанківських обмінників у зв'язку з частими випадками, коли в українців відмовляються приймати старі чи зношені банкноти доларів. Про це повідомляє пресслужба банку.

Зокрема, Національний банк скасував вимоги щодо частково пошкоджених банкнот. Такі вимоги містили опис зношених банкнот, або банкнот, які мали плями, потертості, штампи тощо, але які і банки, і небанківські обмінники все одно були зобов’язані приймати у клієнтів.

«Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», – йдеться в повідомленні.

Тобто, НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, справжність якої підтверджує спеціальне лічильне обладнання.

Водночас банки та небанківські обмінники все ще можуть відмовити у прийомі банкнот іноземної валюти, однак лише у разі, якщо такі банкноти є сильно пошкодженими (наприклад, розірваними навпіл, обпаленими, зафарбованими, або такими, що мають суттєві друкарські дефекти тощо).

Такі банкноти банки можуть взяти у клієнтів в межах процедури інкасо, яка передбачає виплату відшкодування за пошкоджену банкноту, яке українсткий банк може отримати від свого іноземного банка-кореспондента. 

Крім цього, НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам встановлювати будь-які обмеження щодо року випуску чи номіналу банкнот іноземної валюти, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави (для долара США – це всі американські долари, випущені після 1914 року).

«Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», – наголошують в НБУ.

Посилено контроль і за банками та небанківськими обмінниками, на яких скаржилися українці через те, що ті відмовлялися приймати старі чи потерті долари. У регуляторі наголошують, що застосовуватимуть максимальні заходи покарання до таких установ.

Для банків це може призвести до накладання штрафів у розмірі до 400 тис грн, а для небанківських обмінників – штраф у розмірі до 5% від власного капіталу установи.

У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку, додають в пресслужбі.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

З 22 червня Приватбанк поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

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Теги: гроші НБУ обмін валюта

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