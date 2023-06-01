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Грузинські банки зробили неприємний «сюрприз» для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Грузинські банки зробили неприємний «сюрприз» для росіян
Росіяни не зможуть швидко зняти готівку у Грузії
фото з відкритих джерел

Банки у Грузії з вересня цього року обмежать видачу валюти для громадян Росії 

З 1 вересня банки Грузії зможуть негайно видавати росіянам з їх рахунків не більше 20% іноземної валюти, що зберігається на них. Це випливає із  розпорядження регулятора. До цього  часу можна видавати громадянам країни-агресора  60% валюти. Про це пише грузинське видання Business Media. 

Кошти росіян у грузинських банках стали зростати в міру релокації після лютого 2023 року. Нацбанк Грузії повідомляв, що росіяни відкрили в грузинських банках приблизно 110 000 рахунків і зберігають там 2,42 млрд ларі (близько $970 млн) – це більше, ніж громадяни будь-якої іншої країни.

Багато в чому завдяки цим грошам та людям, які їх розмістили, ВВП Грузії нібито минулого року «помітно» зріс  аж на 13%.  Банкіри переконані, що ці гроші можуть «піти так само швидко, як прийшли», побоюються працівники банківського сектора та обмежють негайну видачу. Кошти громадян Росії у грузинських банках, «можливо, мають тимчасовий і нестабільний характер», що може негативно позначитися на ліквідності.

Грузини розуміють: швидкий приплив коштів у майбутньому має шанс перетворитися на швидкий відтік. Для низки грузинських банків відхід російських грошей може бути критичним, вважають грузинські інвестбанкіри. 

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що економіка країни впаде, якщо вона введе прямі санкції проти Росії. Про це політик заявив під час виступу на економічному форумі в Катарі. «Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії», – сказав Гарібашвілі. Прем’єр-міністр зазначив, що Грузія підтримує Україну та український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде.

«Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?», – сказав Гарібашвілі. 

За словами прем’єра, деякі українські політики дуже хотіли б, щоб у Грузії відкрився «другий фронт» проти Росії, але цього не станеться.

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Теги: росіяни Нацбанк фронт Грузія гроші санкції міністр економіка

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