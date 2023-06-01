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Президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президентка Молдови відреагувала на санкції ЄС проти громадян країни
Майя Санду зустрілася з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн
фото з відкритих джерел

Майя Санду: «Європейський союз допомагає нам зупинити тих, хто хоче дестабілізувати країну та перешкодити майбутньому»

Президентка Майя Санду привітала рішення Європейського союзу щодо санкцій для п'яти осіб, які «загрожують стабільності та безпеці Молдови». Четверо з них є громадянами Молдови і один росіянин.  Про це пише видання Moldpres із посиланням на пресслужбу президента. Глава держави зазначила, що ці люди, які не в ладах із законом, зрадили і продовжують зраджувати національні інтереси, ставлять під загрозу розвиток республіки Молдова та працюють на користь Кремля.

«Це рішення означає, що цим людям не буде дозволено вільно пересуватися у країнах, які приєднаються до санкцій, їхні гроші будуть заблоковані, а їхні активи – заарештовані. Європейський союз допомагає нам зупинити тих, хто хоче дестабілізувати країну та перешкодити майбутньому», – сказала Санду.

Нагадаємо, Європейський союз запровадив санкції проти деяких членів проросійської опозиції Молдови за дестабілізацію ситуації в країні. Обмеження Євросоюзу торкнулися лідера просійської партії «Шор» Ілана Шора, віце-голови вказаного політичного об'єднання Марини Таубер, молдавського олігарха Володимира Плахотнюка та голови партії «Будуємо Європу вдома», колишнього заступника голови Генерального комісаріату поліції республіки Георгія Кавкалюка. Крім того, санкції було введено щодо російського підприємця Ігоря Чайки.

Зазначимо, що 31 травня, напередодні саміту Європейської політичної спільноти, президентка  Молдови Майя Санду зустрілася з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Глава держави зазначила, що завтра – важливий для Молдови та для друзів та партнерів країни день.

«Сьогодні наша країна зробила ще один крок до побудови європейської Молдови вдома, підписавши нову угоду, яка передбачає зниження тарифів на послуги роумінгу з 1 січня 2024 року. Громадяни Молдови зможуть бути ближчими до своїх близьких і зможуть говорити за дешевшими тарифами і частіше. Зв'язок Молдови з Європейським союзом стає дедалі тісним і приносить людям конкретну користь», – сказала глава Молдови. Вона висловила впевненність, що Європейська комісія продовжуватиме допомагати країні долати труднощі, а також розвивати сектор відновлюваних джерел енергії.

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Теги: росія санкції Молдова гроші партії Майя Санду Європейський союз

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