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Лукашенко відмовився запроваджувати єдину валюту з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко відмовився запроваджувати єдину валюту з Росією
Раніше самопроголошений президент Білорусі казав, що не заперечує запровадження єдиної з Росією валюти
фото: скріншот з відео білоруських ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі не хоче переводити країну на єдину валюту з Росією, адже «це питання не на часі»

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні (зустрічей – «Главком») глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти й таке інше, що це непростий процес. І, напевно, не сьогоднішнього дня, як ми домовилися з президентом Росії», – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіулліною у Мінську.

Білоруський диктатор нагадав, що РФ та Білорусь створили Міжбанківську валютну раду і цей орган працює, однак це не означає, що Мінськ готовий запроваджувати єдину валюту з Росією.

За словами Лукашенка, це питання регулярно порушують деякі патріотично налаштовані громадяни двох країн.

Раніше самопроголошений президент Білорусі казав, що не заперечує запровадження єдиної з Росією валюти.

Нагадаємо, самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка госпіталізували у критичному стані після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. 

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «гідно оцінив жарт» самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який запропонував вступити до Союзної держави Росії та Білорусі, щоб разом користуватися ядерною зброєю.

 

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко гроші росія

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