В Україні перерахували виплати пенсіонерам: хто отримає підвищення

У березні 2023 відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів

В Україні провели масштабний перерахунок пенсійних виплат. І тому деякі категорії пенсіонерів отримали підвищення. Те саме стосується й літніх людей, які продовжують працювати. Про це розповіли на сайті Пенсійного Фонду України.

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Розмір пенсії збільшили для понад 400 000 осіб, середній розмір підвищення становить 221,74 гривні.

Збільшення пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу становить у середньому 179,47 гривні.

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Крім того, провели й перерахунок пенсії у зв'язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати. У цьому випадку середній розмір підвищення дорівнює 409,16 гривні.

Хто ще отримає підвищення пенсій

У березні 2023 відбулася загальна індексація, яка стосується більшої частини пенсіонерів, що отримують виплати за Законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», збільшено розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також зросли розміри мінімальної пенсії людей похилого віку різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж. Максимальна доплата може бути 1 500 гривень, а мінімальна - 100 гривень.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери віком від 70 років можуть отримувати щомісячні компенсаційні виплати у розмірі приблизно 300-570 грн. Однак лише за умови, що їхні пенсії менш як 10 340 грн.

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До слова, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.