Україна страхуватиме інвестиції від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство страхуватиме експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн

Законопроєкт розширює можливості Експортно-кредитного агентства, дозволяючи здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат 29 травня.

Законопроєкт №9015 розширює можливості ЕКА, дозволяючи йому здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, що можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

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Законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється винятково за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандата на страхування інвестицій в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук

До слова, новий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показав, що у 2023 році інвестиції у сонячну енергетику вперше перевищать витрати на видобуток нафти. Хоча це свідчить про масштаб і швидкість «зеленого» переходу, сукупні інвестиції у викопне паливо все ще занадто значні, щоб обмежити глобальне потепління на 1,5°C.