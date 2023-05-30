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Україна страхуватиме інвестиції від воєнних ризиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна страхуватиме інвестиції від воєнних ризиків
Експортно-кредитне агентство страхуватиме експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн
фото з відкритих джерел

Законопроєкт розширює можливості Експортно-кредитного агентства, дозволяючи здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №9015, що дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідне рішення підтримав 241 народний депутат 29 травня.

Законопроєкт №9015 розширює можливості ЕКА, дозволяючи йому здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, що можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Законопроєкт передбачає, що таке страхування здійснюється винятково за умови спрямування інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Згідно з чинним законодавством, ЕКА страхує експортні контракти та має право страхувати інвестиції з України до інших країн. Цей законопроєкт передбачає розширення його мандата на страхування інвестицій в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії РФ проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав. Про це повідомив представник уряду у ВРУ Тарас Мельничук

До слова, новий звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показав, що у 2023 році інвестиції у сонячну енергетику вперше перевищать витрати на видобуток нафти. Хоча це свідчить про масштаб і швидкість «зеленого» переходу, сукупні інвестиції у викопне паливо все ще занадто значні, щоб обмежити глобальне потепління на 1,5°C.

Теги: інвестиції гроші бізнес страхування

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