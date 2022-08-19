Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича

Надія Клочко
glavcom.ua
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
Син Наталії Іщенко служив у теробороні та загинув біля Харкова
фото з відкритих джерел

Жінка втратила на війні сина наприкінці червня

Українська журналістка Наталія Іщенко, син якої загинув на війні, прокоментувала скандальний допис радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, який спричинив жваве обговорення у соцмережах. Арестович заявив, що якби президент попередив українців про наближення війни, чоловіки повтікали б за кордон.

«Ти дивися скільки сміливих, виявляється, в країні. Якби їх заздалегідь попередили, вони б ух! А я ось добре пам'ятаю, як ми вдень з вогнем шукали сміливих перших тижнів зо два і не могли знайти, нікого, крім військових. І то не всіх. Далеко не всіх.

Пам'ятаю, як вельми шановні люди, не говоритимемо, хто, сцялися в штани. Бачив силовиків, що втекли цілими управліннями. Бачив список місцезнаходження ЛОМів (лідерів громадської думки – «Главком»), найхоробріші з яких хоробрилися хтось із Закарпаття, а хтось – Європи. Розповідали, як треба перемагати. І зараз розповідають. Ще сміливіше. Щоб я був такий хоробрий одразу, як ви – потім», – написав Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича фото 1

Таким чином він прокоментував дискусію, яка виникла після заяви президента Володимира зеленського у одному з інтерв’ю західним ЗМІ. Він заявив, що влада знала про наближення війни, але не попереджала українців про можливе вторгнення Росії, щоб не викликати паніку у суспільстві.

У відповідь на допис Арестовича, Наталія Іщенко нагадала, що її син, не маючи військового досвіду, став на захист батьківщини у перший же день повномасштабного вторгнення російських військ.

«Мій син три дні, зранку 24.02.2022, ночував під військкоматом, щоб записатися в тероборону. Він не був військовозобов'язаним. Він не мав жодного військового досвіду. Але в перші ж години пішов захищати Київ та Україну. Загинув під Харковом. Олексій Арестович, не рівняйте всіх по собі та своїм друзям. Більше говорити нічого не буду, хоча і хочеться», – написала жінка.

Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича фото 2

Нагадаємо, наприкінці червня під Харковом, захищаючи Україну, загинув Астамур Гумба – син української журналістки Наталії Іщенко. 

Астамур Гумба народився в Абхазії у 1989 році. Він приїхав до України разом із матір’ю тридцять років тому. Батьком, який його виховав, став український журналіст і активіст Революції на граніті Сергій Моругін. Наталя і Сергій були засновниками першого українського онлайн-видання Ukraine Today.

Aстамур здобув політологічну освіту в Київському національному університеті імені Т.Шевченка. Йому було 32 роки, у мирному житті він працював у сфері консалтингу та ІТ. 24 лютого він зголосився піти добровольцем на фронт, хоча й не мав громадянства України. Про його загибель стало відомо 30 червня.

Читайте також: Стаття The Washington Post наробила шуму: чому Зеленський переконував, що РФ не нападе?
Теги: війна в Україні війна Олексій Арестович

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довіра до радника Офісу президента чомусь перевищує віру Головнокомандувачу ЗСУ 
Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру
Вчора, 13:14
Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС
12 серпня, 04:23
«У рашистів було два плани» 
Арестович розповів, коли дізнався, що РФ нападе на Україну 
11 серпня, 18:14

Суспільство

Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
«Мені 38 і я удова». Історія українки, яка втратила чоловіка, розчулила соцмережі
«Мені 38 і я удова». Історія українки, яка втратила чоловіка, розчулила соцмережі
Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців
Три нові фейки РФ. Міноборони звернулося до українців
Як супутник ЗСУ допоможе на війні: Міноборони вказало головну перевагу
Як супутник ЗСУ допоможе на війні: Міноборони вказало головну перевагу
Ядерний регулятор заборонив запуск двох енергоблоків Запорізької АЕС
Ядерний регулятор заборонив запуск двох енергоблоків Запорізької АЕС
Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі
Українським біженцям доведеться сплачувати податки в Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
65K
ЗСУ завдали чотири удари по скупченню ворога на півдні
64K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог
62K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
56K
До чого призведе зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС: роз'яснення Держатома
49K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Сьогодні, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Сьогодні, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Сьогодні, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Сьогодні, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Сьогодні, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Сьогодні, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту