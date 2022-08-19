Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича

Жінка втратила на війні сина наприкінці червня

Українська журналістка Наталія Іщенко, син якої загинув на війні, прокоментувала скандальний допис радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, який спричинив жваве обговорення у соцмережах. Арестович заявив, що якби президент попередив українців про наближення війни, чоловіки повтікали б за кордон.

«Ти дивися скільки сміливих, виявляється, в країні. Якби їх заздалегідь попередили, вони б ух! А я ось добре пам'ятаю, як ми вдень з вогнем шукали сміливих перших тижнів зо два і не могли знайти, нікого, крім військових. І то не всіх. Далеко не всіх.

Пам'ятаю, як вельми шановні люди, не говоритимемо, хто, сцялися в штани. Бачив силовиків, що втекли цілими управліннями. Бачив список місцезнаходження ЛОМів (лідерів громадської думки – «Главком»), найхоробріші з яких хоробрилися хтось із Закарпаття, а хтось – Європи. Розповідали, як треба перемагати. І зараз розповідають. Ще сміливіше. Щоб я був такий хоробрий одразу, як ви – потім», – написав Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином він прокоментував дискусію, яка виникла після заяви президента Володимира зеленського у одному з інтерв’ю західним ЗМІ. Він заявив, що влада знала про наближення війни, але не попереджала українців про можливе вторгнення Росії, щоб не викликати паніку у суспільстві.

У відповідь на допис Арестовича, Наталія Іщенко нагадала, що її син, не маючи військового досвіду, став на захист батьківщини у перший же день повномасштабного вторгнення російських військ.

«Мій син три дні, зранку 24.02.2022, ночував під військкоматом, щоб записатися в тероборону. Він не був військовозобов'язаним. Він не мав жодного військового досвіду. Але в перші ж години пішов захищати Київ та Україну. Загинув під Харковом. Олексій Арестович, не рівняйте всіх по собі та своїм друзям. Більше говорити нічого не буду, хоча і хочеться», – написала жінка.

Нагадаємо, наприкінці червня під Харковом, захищаючи Україну, загинув Астамур Гумба – син української журналістки Наталії Іщенко.

Астамур Гумба народився в Абхазії у 1989 році. Він приїхав до України разом із матір’ю тридцять років тому. Батьком, який його виховав, став український журналіст і активіст Революції на граніті Сергій Моругін. Наталя і Сергій були засновниками першого українського онлайн-видання Ukraine Today.

Aстамур здобув політологічну освіту в Київському національному університеті імені Т.Шевченка. Йому було 32 роки, у мирному житті він працював у сфері консалтингу та ІТ. 24 лютого він зголосився піти добровольцем на фронт, хоча й не мав громадянства України. Про його загибель стало відомо 30 червня.