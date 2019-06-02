Матіос збирає силовиків через відео про окупацію Буковини



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За словами військового прокурора, «навіть «травоїдні» можуть захотіти стати «хижаками», якщо ми не захищатимемо свою Державу»

Військовий прокурор заявив, що особисто внесе до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос проведе нараду з керівництвом МЗС, Генштабу ЗСУ та ГУР, Служби зовнішньої розвідки та СБУ щодо провокативного відео про уявне захоплення Румунією території Буковини у 2022 році.

Про це він написав у неділю на своїй сторінці в Facebook.

За словами військового прокурора, «навіть «травоїдні» можуть захотіти стати «хижаками», якщо ми не захищатимемо свою Державу».

«Буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави», - зазначив Матіос.

Він також повідомив, що у вівторок проведе нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов`язки голови СБУ.

«Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження», - додав прокурор.

Пост Матіоса став реакцією на публікацію сайту «Інформаційний спротив» про те, що днями на відеохостинг YouTube було залито аматорське відео про окупацію Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.

Згідно з відео, каталізатором для таких дій може послужити активізація бойових дій на Сході України, аж до повномасштабного наступу російських окупаційних сил.