Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках

14 серпня православні християни святкують перший Спас

Сьогодні, 14 серпня, християни східного обряду святкують Медовий Спас, або Маковія. У народі також існують назви Перший Спас та Спас на воді. Із цього свята починається Успенський піст.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За традицією, в цей день заведено йди до храму та освячувати букети з маку й інших квітів, мед, фрукти та воду. Також не забудьте привітати з Маковієм рідних і близьких.

Привітання у віршах

Маковій, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Будь ласка, читайте текст після реклами

***

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Матимем врожай багатий,

Бджілки нас вітають з святом!

Пригощайтесь, гості, медом,

Спас до столу кличе всіх!

Буде все в житті, як треба,

Заполонить хату сміх!

***

З Медовим Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоров'я вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Мед смачний до себе манить,

Ароматом спокушає,

Перший Спас ми зустрічаєм –

Свята літнього чекаєм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Привітання у прозі

Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.

***

Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.

***

Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!

***

З Медовим Спасом! Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Листівки до Маковія

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

фото: Pinterest

Зазначимо, що в серпні православні християни святкуватимуть також Яблучний (19 серпня) і Горіховий Спаси (29 серпня).

Нагадаємо, що Православна церква України ухвалила остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Із 1 вересня дати свят почнуть зміщуватися на 13 днів назад. Таким чином, із наступного року українці будуть відзначати Маковія 1 серпня замість 14 серпня, Яблучний Спас – 6 серпня, а Горіховий Спас – 16 серпня.