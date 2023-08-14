Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14 серпня православні християни святкують перший Спас
Сьогодні, 14 серпня, християни східного обряду святкують Медовий Спас, або Маковія. У народі також існують назви Перший Спас та Спас на воді. Із цього свята починається Успенський піст.
За традицією, в цей день заведено йди до храму та освячувати букети з маку й інших квітів, мед, фрукти та воду. Також не забудьте привітати з Маковієм рідних і близьких.
Привітання у віршах
Маковій, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
***
Перший Спас Медовий –
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають з святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Мед смачний до себе манить,
Ароматом спокушає,
Перший Спас ми зустрічаєм –
Свята літнього чекаєм.
Привітання у прозі
Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
***
Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
***
Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
***
Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!
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З Медовим Спасом! Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.
Листівки до Маковія
Зазначимо, що в серпні православні християни святкуватимуть також Яблучний (19 серпня) і Горіховий Спаси (29 серпня).
Нагадаємо, що Православна церква України ухвалила остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Із 1 вересня дати свят почнуть зміщуватися на 13 днів назад. Таким чином, із наступного року українці будуть відзначати Маковія 1 серпня замість 14 серпня, Яблучний Спас – 6 серпня, а Горіховий Спас – 16 серпня.
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