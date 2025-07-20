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Ексглава МЗС Австрії оселилася в Росії та ходить до церкви з котом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ексглава МЗС Австрії оселилася в Росії та ходить до церкви з котом
Карін Кнайсль танцює з Путіном на своєму весіллі
фото з відкритих джерел

Карін Кнайсль взяла на богослужіння домашнього улюбленця

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка запрошувала на своє весілля російського диктатора Володимира Путіна, а потім і переїхала до Росії сама, похвалилася своїм візитом до церкви У храм вона для чогось взяла свого кота. Як інформує «Главком», про це вона написала в Telegram.

Кнайсль запевнила, що її домашнього улюбленця ім’я Хан Касім тепло прийняли в храмі, парафіянки його гладили. Очевидно, колишня міністерка не почула на свою адресу зауважень лише тому, що іноземка. Адже відомо, що у росіійських церквах панує сувора дисципліна, є певні вимоги щодо одягу та поведінки, зокрема, не можна заважати іншим молитися. 

«Це Росія! Я теж почуваюся тут бажаною гостею, хоча майже нічого не розумію з богослужіння – але тут панує спокій, якого я ніколи не відчувала в церкві, з якої прийшла», – написала ексглава австрійського МЗС.

Ексглава МЗС Австрії оселилася в Росії та ходить до церкви з котом фото 1

Нагадаємо, Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснєфті» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про те, що Кнайсль оселилася в росії, стало відомо у 2023 році. З собою жінка забрала навіть поні.

У РФ вона очолила Геополітичну обсерваторію з ключових проблем росії (G.O.R.K.I.) у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а також отримала роботу в Рязанському державному університеті.

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Теги: росія міністр путін церква

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