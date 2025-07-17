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Держава Україна дала УПЦ МП певний термін для розірвання стосунків з РПЦ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Держава Україна дала УПЦ МП певний термін для розірвання стосунків з РПЦ
Затверджено перелік організацій, пов’язаних із Київською митрополією УПЦ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року

За результатами проведеного дослідження щодо наявності ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена на території України, УПЦ винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

Відповідно до законодавства, Київська митрополія УПЦ зобов’язана усунути виявлені порушення до 18 серпня 2025 року. З приписом про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації можна ознайомитися за посиланням.

Зокрема, затверджено перелік релігійних організацій, які входять до структури (є частиною) або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ.

До переліку включено:

  • релігійні організації, керівники яких за статутом про управління УПЦ входять до складу Собору єпископів УПЦ, що скликається і очолюється митрополитом Київським і всієї України;
  • релігійні організації, засновником яких є Київська митрополія УПЦ, відповідно до закону та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перелік сформовано відповідно до чинного законодавства та доступний для ознайомлення за посиланням.

Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті видала наказ про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої заборонена в Україні. 

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Теги: православна церква Московська церква в Україні церква

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