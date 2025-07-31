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Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Серпень – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс
фото з відкритих джерел

Сприятливі дні та поради для гарного улову у серпні

Серпень – один з найулюбленіших місяців українських рибалок. Вода ще тепла, активність риби тримається на високому рівні, а вечори стають приємно свіжими.

«Главком» підготував календар рибалки на серпень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі – незалежно від того, ловите ви біля берега чи з човна, на поплавок чи спінінг, на ставку чи великій річці.

Календар рибалки на серпень 2025

Останній місяць літа – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс. Навпаки: у другій половині літа риба змінює поведінку, й досвідчені рибалки знають, коли й де на неї краще «полювати». У серпні важливо правильно врахувати погодні умови, зміну температури води, рівень кисню та вплив фаз Місяця.

Календар рибалки на серпень 2025 року
Календар рибалки на серпень 2025 року
інфографіка: glavcom.ua

Фази Місяця у серпні 2025 року

  •  1 серпня – Перша чверть;
  •  9 серпня – Повня;
  • 16 серпня – Остання чверть;
  • 23 серпня – Молодик;
  • 31 серпня – Перша чверть.

Які найбільш сприятливі дні серпня 2025 року для риболовлі:

Кльов риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У серпні 2025 клювання очікується за такою схемою:

  • Найкраще клювання: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31.
  • Добре клювання: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 26.
  • Слабке клювання: 8, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25.
  • Погане клювання: 9, 23.

Де рибалити в серпні

Кілька перевірених напрямків по регіонах:

1. Західна Україна

  • Дністер (Тернопільщина, Івано-Франківщина) – лящ, жерех, сом;
  • Шацькі озера – карась, окунь, щука.

2. Центральна Україна

  • Південний Буг (Вінниччина) – головень, щука, судак;
  • Дніпро в районі Кременчука – лящ, плоскирка.

3. Південна Україна

  • Дунайські плавні – сазан, сом, карась;
  • Дністровський лиман – бичок, судак.

4. Східна Україна

  • Сіверський Донець – окунь, щука, карась.

Рекомендовані наживки

  • Короп, карась – тісто, кукурудза, опариш;
  • Щука, судак – живець, блешня;
  • Сом – п’явка, черв’як, жаба;
  • Лящ, плітка – мотиль, перлова каша.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.

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Теги: рибальство риба Місяць календар

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