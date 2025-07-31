Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Сприятливі дні та поради для гарного улову у серпні
Серпень – один з найулюбленіших місяців українських рибалок. Вода ще тепла, активність риби тримається на високому рівні, а вечори стають приємно свіжими.
«Главком» підготував календар рибалки на серпень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі – незалежно від того, ловите ви біля берега чи з човна, на поплавок чи спінінг, на ставку чи великій річці.
Календар рибалки на серпень 2025
Останній місяць літа – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс. Навпаки: у другій половині літа риба змінює поведінку, й досвідчені рибалки знають, коли й де на неї краще «полювати». У серпні важливо правильно врахувати погодні умови, зміну температури води, рівень кисню та вплив фаз Місяця.
Фази Місяця у серпні 2025 року
- 1 серпня – Перша чверть;
- 9 серпня – Повня;
- 16 серпня – Остання чверть;
- 23 серпня – Молодик;
- 31 серпня – Перша чверть.
Які найбільш сприятливі дні серпня 2025 року для риболовлі:
Кльов риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У серпні 2025 клювання очікується за такою схемою:
- Найкраще клювання: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31.
- Добре клювання: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 26.
- Слабке клювання: 8, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25.
- Погане клювання: 9, 23.
Де рибалити в серпні
Кілька перевірених напрямків по регіонах:
1. Західна Україна
- Дністер (Тернопільщина, Івано-Франківщина) – лящ, жерех, сом;
- Шацькі озера – карась, окунь, щука.
2. Центральна Україна
- Південний Буг (Вінниччина) – головень, щука, судак;
- Дніпро в районі Кременчука – лящ, плоскирка.
3. Південна Україна
- Дунайські плавні – сазан, сом, карась;
- Дністровський лиман – бичок, судак.
4. Східна Україна
- Сіверський Донець – окунь, щука, карась.
Рекомендовані наживки
- Короп, карась – тісто, кукурудза, опариш;
- Щука, судак – живець, блешня;
- Сом – п’явка, черв’як, жаба;
- Лящ, плітка – мотиль, перлова каша.
Штрафи за порушення правил риболовлі
Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.