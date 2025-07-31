Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще

Серпень – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс

Сприятливі дні та поради для гарного улову у серпні

Серпень – один з найулюбленіших місяців українських рибалок. Вода ще тепла, активність риби тримається на високому рівні, а вечори стають приємно свіжими.



«Главком» підготував календар рибалки на серпень 2025 року, який допоможе спланувати поїздки, уникнути штрафів і обрати правильні снасті та найкращі дні для риболовлі – незалежно від того, ловите ви біля берега чи з човна, на поплавок чи спінінг, на ставку чи великій річці.

Календар рибалки на серпень 2025

Останній місяць літа – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс. Навпаки: у другій половині літа риба змінює поведінку, й досвідчені рибалки знають, коли й де на неї краще «полювати». У серпні важливо правильно врахувати погодні умови, зміну температури води, рівень кисню та вплив фаз Місяця.

Календар рибалки на серпень 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Фази Місяця у серпні 2025 року

1 серпня – Перша чверть;

– Перша чверть; 9 серпня – Повня;

– Повня; 16 серпня – Остання чверть;

– Остання чверть; 23 серпня – Молодик;

– Молодик; 31 серпня – Перша чверть.

Які найбільш сприятливі дні серпня 2025 року для риболовлі:

Кльов риби напряму залежить від фази Місяця, атмосферного тиску, температури води та активності комах. У серпні 2025 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31.

1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31. Добре клювання: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 26.

5, 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 26. Слабке клювання: 8, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25.

8, 10, 11, 12, 21, 22, 24, 25. Погане клювання: 9, 23.

Де рибалити в серпні

Кілька перевірених напрямків по регіонах:

1. Західна Україна

Дністер (Тернопільщина, Івано-Франківщина) – лящ, жерех, сом;

Шацькі озера – карась, окунь, щука.

2. Центральна Україна

Південний Буг (Вінниччина) – головень, щука, судак;

Дніпро в районі Кременчука – лящ, плоскирка.

3. Південна Україна

Дунайські плавні – сазан, сом, карась;

Дністровський лиман – бичок, судак.

4. Східна Україна

Сіверський Донець – окунь, щука, карась.

Рекомендовані наживки

Короп, карась – тісто, кукурудза, опариш;

– тісто, кукурудза, опариш; Щука, судак – живець, блешня;

– живець, блешня; Сом – п’явка, черв’як, жаба;

– п’явка, черв’як, жаба; Лящ, плітка – мотиль, перлова каша.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.