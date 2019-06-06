«Опозиційна платформа - За життя» проведе сьогодні з'їзд



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Журналістів на з'їзд партії «Опозиційна платформа - За життя» не запрошували

Партія «Опозиційна платформа - За життя» проведе свій з'їзд у четвер, 6 червня, в Києві.

«Наша політична сила скликає з'їзд сьогодні», - повідомило джерело в партії, пише Інтерфакс-Україна.

За словами джерела, партія визначиться з партійним списком і «озвучить його першу десятку».

Інше джерело повідомило, що журналістів на з'їзд не запрошували, але трансляція зборів передбачається.

Раніше повідомлялося, що напередодні майбутнього з'їзду в опозиційній платформі «За Життя», яка відокремилася від Опозиційного блоку, виникли нові скандали.

Нагадаємо, в листопаді минулого року народний депутат Юрій Бойко після виключення з фракції створив парламентську групу «Опозиційна платформа - За життя».

При цьому розвал і розбрат в одеському Опоблоці почали відбуватися ще в липні 2017 року. Тоді з фракції зі скандалом виключили шістьох депутатів.