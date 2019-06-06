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    «Опозиційна платформа - За життя» проведе сьогодні з'їзд

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    «Опозиційна платформа - За життя» проведе сьогодні з'їзд

    Журналістів на з'їзд партії «Опозиційна платформа - За життя» не запрошували

    Партія «Опозиційна платформа - За життя» проведе свій з'їзд у четвер, 6 червня, в Києві.

    «Наша політична сила скликає з'їзд сьогодні», - повідомило джерело в партії, пише Інтерфакс-Україна.

    За словами джерела, партія визначиться з партійним списком і «озвучить його першу десятку».

    Інше джерело повідомило, що журналістів на з'їзд не запрошували, але трансляція зборів передбачається.

    Раніше повідомлялося, що напередодні майбутнього з'їзду в опозиційній платформі «За Життя», яка відокремилася від Опозиційного блоку, виникли нові скандали.

    Нагадаємо, в листопаді минулого року народний депутат Юрій Бойко після виключення з фракції створив парламентську групу «Опозиційна платформа - За життя».

    При цьому розвал і розбрат в одеському Опоблоці почали відбуватися ще в липні 2017 року. Тоді з фракції зі скандалом виключили шістьох депутатів.

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