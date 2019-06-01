Після відставки Порошенка у Медведчука зникла можливість літати напряму до Москви



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Літак Віктора Медведчука «Фалькон-900»

31 травня приватний літак Медведчука змушений був летіти з Москви до Києва через Вільнюс

У п’ятницю, 31 травня, літак кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука не зміг здійснити прямий авіаперельот на приватному літаку з Москви до Києва і змушений був летіти через Вільнюс.

Цей факт зафіксував журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.

«Можна вічно дивитись на три речі. Як тече вода, як горить вогонь і як літак Медведчука вимушений повертатися з Москви зі стиковкою у Вільнюсі», - написав він на своїй сторінці у Facebook, продемонструвавши карту польоту літака із бортовим номером P4-GEM, яким користується Медведчук.

Раніше повідомлялося, що Медведчук регулярно здійснює прямі авіаперельоти на приватному літаку між Україною та Росією, попри те, що з жовтня 2015 року Державна авіаційна служба України припинила пряме повітряне авіасполучення між двома країнами.

Такі факти журналісти зафіксували не один раз. Так, увечері 7 листопада 2017 року Віктор Медведчук у компанії невідомих прилетів прямим рейсом із Москви в аеропорт «Київ». Журналісти зафіксували прямий переліт за допомогою трекінг-сервісу, а також зняли вихід Медведчука з терміналу «Київ» після приземлення з Москви.

У березні 2019 року кум Путіна привіз Бойка до Москви на зустріч з Медведєвим. Кандидат у президенти України Юрій Бойко та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук у Москві зустрілися з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Через політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

Літак, яким користується Віктор Медведчук, – це «Фалькон-900» із бортовим номером P4-GEM, зареєстрований на острові Аруба (Нідерланди).