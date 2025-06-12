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Один із лідерів ринку електроніки України може змінити власника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Один із лідерів ринку електроніки України може змінити власника
«Цитрус» може змінити власника
фото: Цитрус/Facebook

Мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій «Цитрус» може отримати нового власника. Артур Гатунок, засновник бренду Yabluka, у коментарі для Forbes Ukraine підтвердив свій інтерес до придбання компанії, інформує «Главком».

За словами Гатунка, укрупнена мережа працюватиме за бізнес-моделлю «Цитруса». За даними Forbes, новий власник хоче зберегти свіжість бренду та маркетингові активності «Цитруса».

Зазначається, що сума угоди становить $10-20 млн, але фінальної домовленості ще немає – все може змінитися. 

Станом на червень 2025 року мережа «Цитрус» налічує майже 40 магазинів по Україні, тоді як у Yabluka – близько 30. Онлайн-магазин «Цитрусу» щомісяця приваблює майже 600 тис. відвідувачів – удвічі більше, ніж у Yabluka. Крім того, «Цитрус» співпрацює з Apple через офіційного дистрибʼютора в Україні – компанію «Асбіс».

«Цитрус» – національна мережа магазинів гаджетів та інноваційних технологій, що діє на українському ринку з 2000 року. Компанія має статус Apple Authorized Reseller та є одним з лідерів України в сфері продажів електронної техніки.

До слова, у жовтні 2024 року податкова служба за результатами перевірок точок продажу електронної техніки нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Тоді тривала перевірка понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ Ябко, Yabluka, Stylus, Техно Їжак, Touch, eStore, iStore, iPeople, Appleroom.

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Теги: бізнес

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