Майже половина державних компаній виявилася збитковою: список антилідерів

До списку найзбитковіших потрапили аеропорт «Бориспіль» та «Регіональні електричні мережі»

У 2024 році згідно з поданим фінансовим звітом Східний гірничо-збагачувальний комбінат отримав 1,2 млрд грн збитків. Це найбільш збиткова державна компанія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

На другому місці у списку антилідерів опинився аеропорт «Бориспіль» з результатом 1,1 млрд грн. Трійку найзбитковіших держкомпаній закривають «Регіональні електричні мережі», де збиток торік склав 732 млн грн. Четверте та пʼяте місця у списку посіло «Львіввугілля» – 301 млн грн та «Енергоринок» – 261 млн грн відповідно.

Найкращі ж показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3,5 раза за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн – тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

«Ліси України» посіли друге місце за доходом та третє місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Скільки збиткових держпідприємств в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 раза менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній – 6,3 млрд грн.

За даними Державної служби статистики України, 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році – це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими.

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Як держпідприємства подають звіти інфографіка: «Опендатабот»

Нагадаємо, десятка топових компаній у сфері будівництва в індексі «Опендатабота» отримала понад 49 млрд грн доходу. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза – до 3,09 млрд грн.

Левова частка доходу припадає на пʼять компаній, що спеціалізуються на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель – їхній внесок скромніший: 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

До слова, компанія «Добробут-Поліклініка» за 2023–2024 роки отримала сукупно 5,7 млрд грн виручки. Мережа клінік, яка надає послуги від консультацій до складних хірургічних операцій і стаціонарного лікування, стала найдоходнішою у своїй галузі.