Підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів – це фіскальний тиск, а не елемент прозорої тарифної політики – ICC Ukraine

Неприпустимо вводити нові фінансові навантаження в односторонньому порядку – ICC Ukraine закликала «УЗ» відмовитися від підвищуючих коефіцієнтів до залізничних тарифів

Намагання «Укрзалізниці» ввести так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів сприймається бізнесом як фіскальний тиск, а не як елемент прозорої тарифної політики. Про це заявив президент Українського комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов.

«Мотивація «Укрзалізниці» зрозуміла: концентрація перевезень до портів (особливо на тлі часткового розблокування Чорного моря) створює пікові навантаження, які потребують додаткових ресурсів і оперативного управління рухомим складом. Проте введення підвищувальних коефіцієнтів на портові напрямки сприймається бізнесом як фіскальний тиск, а не як елемент прозорої тарифної політики», – каже він.

Він висловив переконання, що такі рішення мають ухвалюватися завчасно і за участі всіх зацікавлених сторін, а також має бути надане економічне обґрунтування додаткових витрат саме на портові перевезення.

«Неприпустимо вводити нові фінансові навантаження в односторонньому порядку, без адекватної компенсації бізнесу. Бізнес готовий до діалогу, і очікує не адміністративного тиску, а партнерства. ICC Ukraine вже ініціювала консультації з Мінінфраструктури, Укрзалізницею та провідними асоціаціями експортерів, щоб напрацювати прозорий, збалансований підхід до тарифної політики в логістиці. Варто пам’ятати, що ми маємо спільно працювати над виживанням вітчизняного бізнесу, бо мова йде про відбудову та відновлення економіки України після нашої перемоги», – підкреслив Щелкунов.

За його словами, загальна позиція ICC Ukraine незмінна: воєнний стан в країні – не час для експериментів над бізнесом.

«Тарифна політика має бути передбачуваною, поетапною та ринково обґрунтованою. Ми підтримуємо фінансову стійкість Укрзалізниці, але не можемо допустити, щоб ціною її збереження стала деіндустріалізація країни та згортання експорту. Необхідне інституційне партнерство – на рівних», – резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізницю» звинуватили у тарифних маніпуляціях у напрямку портів: компанія почала запроваджувати нові коефіцієнти до тарифу в залежності від того, до якого порту направляється вантаж. В результаті найбільший приватний інвестор України, підприємство «АрселорМіталл Кривий Ріг», пригрозило «Укрзалізниці» судовим позовом – адже такі зміни штучні і безпідставні, і є зловживанням монопольним становищем.