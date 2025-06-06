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«Метінвест» назвав суму, спрямовану на підтримку України від початку великої війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест» назвав суму, спрямовану на підтримку України від початку великої війни
Цьогоріч «Метінвест» відзначає 19 років своєї роботи, понад половина з яких пройшла в умовах війни в України
фото: metinvestholding.com

Компанія опублікувала до свого 19-річчя звіт

За понад три роки повномасштабної війни компанія «Метінвест» спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 млрд грн. З них 4,9 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Про це йдеться у звіті, який компанія опублікувала до свого 19-річчя 6 червня. 

Спільно зі ЗСУ «Метінвест» працює над створенням ліній оборони: залучає фахівців, надає матеріали та спецтехніку. На Донецькому та Запорізькому напрямках вже побудовано понад 200 км фортифікацій.

Один із пріоритетів «Метінвесту» – підтримка ветеранів: за даними компанії Korn Ferry, Група є найбільшим приватним роботодавцем для захисників в Україні. «Метінвест» пропонує захисникам безплатне перенавчання, підвищення кваліфікації, пільгові умови вступу до гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка». Окрім того, ветерани можуть пройти фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами. На програми адаптації ветеранів у 2025 році «Метінвест» планує спрямувати $550 тис.

Також на початку вторгнення в координації з Фондом Ріната Ахметова «Метінвест» запустив роботу гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», який уже допоміг близько 516 тисячам мирних українців. Завдяки донорам і партнерам в Україну доставлено приблизно 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн. 

Серед важливих напрямів – фізичне та психологічне відновлення військовослужбовців і мирних жителів. Так, за програмою протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців. А майже 2 670 постраждалих жінок і дітей змогли покращити своє ментальне здоров’я.

Попри втрату операційного контролю над активами в Маріуполі й Авдіївці та призупинення діяльності Покровської вугільної групи, «Метінвест» залишається найбільшим експортером України: торік компанія розпочала виробництво 20 нових видів продукції. Також компанія залишається найбільшим платником податків у ГМК України: у 2024 році вона перерахувала 19,8 млрд грн, а у першому кварталі 2025 року до бюджету сплачено ще 4,4 млрд грн. А щоб підтримати колектив, із 1 квітня 2025 року «Метінвест» підвищив зарплати на виробничих і сервісних підприємствах в Україні – до 20% залежно від категорії.  

«Цьогоріч «Метінвест» відзначає 19 років своєї роботи, понад половина з яких пройшла в умовах війни в України. Повномасштабне вторгнення стало для компанії найважчим випробуванням. Ми втратили контроль над активами на окупованих територіях, але не втратили віри в країну. Тому продовжуємо працювати, адаптуючись до викликів часу: забезпечуємо українців роботою, сплачуємо податки до бюджету, підтримуємо Сили оборони та постраждалих цивільних», – каже генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков. 

Як відомо, Група «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

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Теги: податки завод Рінат Ахметов

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