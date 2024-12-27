Мінкульт дав доручення законсервувати будівництво Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні

У травні 2021 року німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції гідності

Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення. Про це йдеться в наказі №964 від 25 грудня.

Зазначається, що у зв'язку з незабезпеченням фінансуванням і накладенням Апеляційним судом Києва у 2019 році арештів на земельні ділянки, що відведені під реалізацію проєкту, і протоколом засідання міжвідомчої робочої групи від 17 грудня 2024 року, Мінкультури доручило здійснити консервацію об'єкта «Проєктування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності: реконструкція алеї Героїв Небесної сотні від майдану Незалежності до алеї Героїв Небесної сотні, 3-5 з облаштуванням пішохідної зони, благоустрій та озеленення території» до закінчення дії воєнного стану і впродовж трьох років з дня його припинення або скасування.

Як повідомлялося, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності 16 грудня за результатами тендеру замовив ТОВ «Основа-Солсиф» проєктування Музею Революції Гідності на 49,4 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro. До квітня 2023 року компанія мала спроєктувати нове будівництво Музею Революції Гідності на алеї Героїв Небесної cотні, 3 у Печерському районі Києва. Йдеться про три стадії проєктування: «ЕП» (ескізний проект), «П» (проєкт) і «Р» (робоча документація).

У травні 2021 року німецьке архітектурне бюро «Kleihues + Kleihues» передало Україні майнові авторські права на проєкт Музею Революції Гідності.

Координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко 21 лютого 2022 року повідомляв, що будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться восени 2022 року та завершиться до кінця 2023 року. Він також зазначив, що вже проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації.