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Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна стала першою країною, де буде застосовано механізм «спеціального моніторингу» ЮНЕСКО
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Україна посилює роботу щодо застосування механізмів ЮНЕСКО для максимального захисту та збереження культурних цінностей в умовах війни

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту вирішив вперше застосувати в Україні механізм «спеціального моніторингу» . До Харкова організують місію. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«11 грудня, під час засідання, члени Комітету підтримали рішення про організацію місії «спеціального моніторингу» до Харкова. Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосований цей механізм», – зазначає Мінкульт.

У відомстві уточнили, що такий крок дозволить зафіксувати пошкодження будівлі Держпрому, по якій били російські окупанти. Також будуть скоординовані заходи для відновлення пам'ятки та зібрані докази, щоб російські воєнні злочинці понесли відповідальність.

Міністр культури Микола Точицький зазначив, що Україна посилює роботу щодо застосування механізмів ЮНЕСКО для максимального захисту та збереження культурних цінностей в умовах війни.

Глава Мінкульту впевнений, що результати роботи місії «спецмоніторингу» допоможуть зафіксувати руйнування та направити висновки до Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові 28 жовтня. Звернення було оприлюднено на ІV Міжнародній конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів».

До слова, внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові постраждали дев'ять осіб. Серед них поліцейський. 

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Теги: окупанти Мінкульт ЮНЕСКО Україна спадщина культурна спадщина Міністерство культури Микола Точицький Харків росія війна ворог

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