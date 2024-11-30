Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
У Польщі побудували першу ділянку «Східного щита»
фото: Дональд Туск/X

Завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна почне будівництво укріплень «Східний щит» також і на кордоні з Україною. Спершу в межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це Туск сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень, цитують його Polskie Radio та TVN24.

За його словами, завдяки будівництву «Східного щита» Вармінсько-Мазурське, Підляське, Люблінське та Підкарпатське воєводства стануть безпечнішими. Водночас жодних примусових переселень звідти не передбачають, запевнив польський прем’єр.

Він стверджує: «що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри». Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб оборонна інфраструктура була ефективною протягом усього кордону з РФ та Білоруссю.

«Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною – з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на всій довжині східного кордону», – додав Туск.

Нагадаємо, «Східний щит» – це проєкт польського міністерства оборони та Генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із Росією та Білоруссю.

До 2028 року на приблизно 800 км² планують побудувати системи розвідки та виявлення загроз, передові бази, логістичні вузли, склади, а також розгорнути системи боротьби з безпілотниками. На це виділили 10 млрд злотих (близько 2,3 млрд євро). Будівництво «Східного щита» почали на початку листопада.

Як повідомив Офіс президента, Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили продовження оборонної співпраці. Прем’єр-міністр повідомив, що Польща готує до передачі 45-й пакет підтримки та вже розпочала роботу над наступним оборонним пакетом.

«Окрема увага – очікуванням від головування Польщі у Раді ЄС у першій половині наступного року. Президент висловив сподівання на підтримку з боку Польщі в переговорному процесі із Євросоюзом щодо відкриття першого кластера переговорів та паралельно – інших», – йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія готові взяти на себе військове і фінансове навантаження, у разі скорочення підтримки Києва з боку США.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 19 листопада, що, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, польська влада закриє всі її консульства в країні.

Читайте також:

Теги: росія Польща Німеччина міністр Франція Італія будівництво Іспанія Велика Британія Володимир Зеленський Дональд Туск президент інфраструктура кордон влада Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято та традиції 22 листопада
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 листопада, 00:05
Польща піднімала F-16 через атаку РФ
Польща знову підіймала авіацію через ракетний обстріл України
21 листопада, 09:41
Раніше Центральний банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку на два відсоткові пункти
Центробанк Росії підняв офіційний курс долара вище 100 рублів
19 листопада, 19:43
США готують новий пакет допомоги Україні
США передадуть Україні ППО та інше озброєння
19 листопада, 01:25
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
Прикордонники знищили російський прапор на Чернігівщині (відео)
16 листопада, 09:51
Путін та Шольц обговорили війну в Україні
Кремль повідомив деталі телефонної розмови Шольца з Путіним
15 листопада, 17:27
Милованов вважає, що ця проблема стосується і депутатів теж, адже «поки вони захищатимуть плагіаторів, в Україні буде корупція»
Президент столичного вишу посварився із депутатом щодо плагіату в дисертаціях
14 листопада, 20:17
Наразі США не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитись від своєї мети «продовжувати поглинати українську територію»
США підтримають переговори України з Росією за однієї умови
8 листопада, 10:52
Зеленський провів наради з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Анатолієм Баргилевичем
Західні союзники збільшили постачання зброї Україні, зокрема артилерії – Зеленський
4 листопада, 14:17

Соціум

Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
Польща побудує захисні укріплення на кордоні з Україною
Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни
Повстанці в Сирії взяли під контроль друге за величиною місто країни
Розгін протесту в Грузії: силовики за ніч затримали понад сотню мітингувальників
Розгін протесту в Грузії: силовики за ніч затримали понад сотню мітингувальників
Протести в Грузії: силовики розігнали мітингувальників з проспекту Руставелі
Протести в Грузії: силовики розігнали мітингувальників з проспекту Руставелі
Експерти обрали найкращі столиці світу у 2024 році: список
Експерти обрали найкращі столиці світу у 2024 році: список
Майже мільйон людей на рік: імміграція до Британії б'є рекорди
Майже мільйон людей на рік: імміграція до Британії б'є рекорди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
8377
Бурятка, яка очолила школу в окупованому Токмаку, обурена мовою місцевих дітей
7842
Крадії масово достроково виходять із українських в’язниць. Нардеп пояснив, що відбувається
5366
Самі захочуть до війська. Міноборони готує для 18-25-річних мотиваційні контракти
4457
День Андрія: історія свята, традиції, заборони, ворожіння та привітання

Новини

ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
Сьогодні, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua