Компанію підсанкційного росіянина продано за 1,9 млрд грн співвласнику АТБ

ТОВ «Аерок» – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Раніше компанія належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову та була конфіскована у 2022 році

Переможцем стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ)

Фонд державного майна 19 грудня провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок», яке раніше належало російському олігарху Андрію Молчанову. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

«Сьогодні відбувся онлайн-аукціон з приватизації об’єкта великої приватизації – державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» з фінальним результатом 1,890 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Стартова ціна цього об'єкта великої приватизації складала 965,3 млн грн. За підприємство змагалося троє учасників, і за підсумками торгів вартість заводу зросла майже вдвічі.

Переможцем стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BVG Геннадія Буткевича (співвласника АТБ), свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

Як відомо, ТОВ «Аерок» – один із провідних виробників газобетонних виробів в Україні. Компанія має виробничі потужності у Київській та Львівській областях. Раніше компанія через російську групу «ЛСР» (Група «ЛСР» – російська компанія, що працює в сфері виробництва будівельних матеріалів, девелопменту та будівництва нерухомості – «Главком») належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову та була конфіскована у 2022 році.

Як зазначає пресслужба Прозорро.Продажі, договір купівлі-продажу підписується тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів.

«Станом на кінець червня у заводу наявна заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочена кредиторська заборгованість. Загальна сума боргів становить понад 110,8 млн грн, їх має погасити новий власник», – йдеться в повідомленні. Також він зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та не звільняти працівників протягом шести місяців.

Зазначається, що всі кошти від приватизації цього об’єкта спрямуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, адже це націоналізований об’єкт, який раніше належав російському олігарху.

Також нещодавно Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Нагадаємо, у 2023 році Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Аерок», кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.