У Підмосков'ї – масштабна пожежа. Палає виробнича будівля

Згодом площа пожежі зросла до 2 тис. кв. метрів, і на допомогу були направлені пожежники з Москви

Це вже не перша пожежа за останній рік у російському Подольську

Вранці 28 листопада, у Подольську, що під Москвою, на площі 1,3 тис. кв. метрів спалахнула виробнича будівля. Про це повідомили росЗМІ із посиланням на російську службу надзвичайних ситуацій.

Спершу місцеві рятувальники намагалися приборкати вогонь власними силами. Як зазначають росіяни, усередині будівлі нібито знаходяться різні склади, пекарня, продуктові магазини, автозапчастини, пункт дільничних поліцій та інші організації.

Однак згодом площа пожежі зросла до 2 тис. кв. метрів, і на допомогу були направлені пожежники з Москви. Також покрівля палаючої будівлі частково зруйнована.

фото: МНС РФ

Це вже не перша пожежа «промислових будівель» у Підмосковʼї. Минулого року пожежа спалахнула на складі магазину Ozon у місті Подольськ. Вогонь охопив 375 кв м території. Рятувальники присвоїли пожежі третій ранг, на місці інциденту працює вертоліт. Всіх співробітників складу евакуювали.

Також у січні 2024 року у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Горів завод із виробництва полімерної продукції. «У селищі Обухово горить покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на 8000 квадратних метрів», – йдеться у повідомленні.

Завод «Поліком», на якому виникла пожежа, спеціалізується на виробництві термопластичних компаундів та композиційних матеріалів для таких напрямків, як будівництво, автомобілебудування, побутова техніка, взуттєва промисловість, медична та харчова промисловість. Входить до топ-10 російських виробників.

До слова, у січні у місті Подольськ Московської області РФ пролунали вибухи. Росіяни заявляють про нібито збиття дрона, який летів в напрямку російської столиці.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада пролунали вибухи у Ростовській області і в Краснодарському краї РФ.