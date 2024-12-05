Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині виконано майже на 100% – Шмигаль

Харківщина – серед регіонів, яким цього року уряд виділив найбільше коштів

Роботи зі спорудження фортифікацій на Харківщині виконані на 99,9%, побудовано та облаштовано 800 опорних пунктів. Про це під час засідання уряду 5 грудня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Харківщина – серед регіонів, яким цього року ми виділили найбільше коштів. Майже 16 млрд грн вже було спрямовано у вигляді субвенції», – сказав він.

На що уряд виділяв кошти Харківщині:

6 млрд грн було додатково надано на будівництво фортифікацій.

2,4 млрд грн Уряд виділив Харківщині для того, аби якісно підготуватися та пройти опалювальний сезон.

2,7 млрд грн виділено на будівництво та облаштування укриттів у закладах освіти.

1,5 млрд грн передбачено на підтримку бізнесу Харківщини.

Більш ніж 600 млн грн було надано на ремонти багатоквартирних будинків у Харківській області.

Понад 200 млн грн виділили для Харківщини на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані. Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове відчуження землі для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Законопроєкт пропонує внести зміни до Земельного кодексу України, а також законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». Зазначається, що після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам, згідно з чинним законодавством.

До слова, державна установа «Інфраструктура Сумщини» (засновником є місцева облдержадміністрація) 21 серпня оголосила тендер на послуги з охорони фортифікаційних споруд на території області. Очікувана вартість склала 224,56 млн грн, повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.