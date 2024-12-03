Підприємство незаконно отримало понад 3,5 млн грн від ЄС на будівництво сироварні

Антимонопольний комітет встановив, що учасники торгів, приватний підприємець та товариство, вчинили антиконкурентні узгоджені дії

У Житомирській області приватне підприємство повернуло до бюджету понад 3,5 млн грн, які виділив Євросоюз на відкриття мінісироварні. Гроші незаконно отримали під час торгів. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

«За позовом Звягельської окружної прокуратури рішенням Північно-західного апеляційного господарського суду до бюджету стягнуто понад 3,5 млн грн, незаконно отриманих приватним товариством для будівництва мінісироварні у Баранівській територіальній громаді», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатом конкурсу переможцем публічних торгів із закупівлі послуг із будівництва мінісироварні за кошти, виділені Європейським Союзом, Бранівська міськрада визнала приватне товариство.

Як встановив Антимонопольний комітет, учасники торгів, приватний підприємець та товариство, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, створюючи лише видимість торгів та спотворюючи їх результати на користь переможця.

Переможцем визначено недобросовісне підприємство, яке з метою отримання права укладення договору, порушило інтереси держави й інших учасників ринкових відносин та протиправно отримало 3,5 млн грн, виділених Євросоюзом.

Нагадаємо, у Миколаєві повідомили підозри чотирьом волонтерам благодійної організації і підприємцю, які продали гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН на понад 600 тис. грн. Так, за даними слідства, підозрювані організували злочинну діяльність із продажу продуктів харчування, які були надані донорами у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

До слова, повномасштабна агресія РФ вдарила по поточному розвитку і перспективам української економіки. Україна стикалася з проблемою деіндустріалізації задовго до 2022 року, однак наслідки війни загрожують скоротити промислові можливості країни щонайменше на 20-25%. Про це свідчить обвал показників за окремими секторами економіки у 2022 році, який виявився найбільш сильним: у металургії він склав 66,5% р./р., у машинобудуванні – 43,1% р./р., у будівництві – 35,2% р./р.