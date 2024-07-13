На Полтавщині зафіксували смерч

Пиловий вихор тягнувся аж до хмар

Пиловий вихор помітили в Україні. Його зафіксували у промзоні села Корніївка, що на Полтавщині. На відео, що з'явилося у мережі, видно, як крутовій у кілька десятків метрів заввишки тягнеться аж до хмар.

«Смерч. Село Корніївка, Полтавщина. При такій температурі повітря, як зараз, думаю, ще не один побачимо», – написала синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, що Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.