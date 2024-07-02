Температура вища за норму протримається в Україні весь тиждень

Температура повітря в Україні сягатиме з Середземноморських показників

Цього тижня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. В південних і східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Наразі температури в Україні можна буде порівняти з Середземноморськими. Так, українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто +30...+34 градусів, а у південній частині, центральних та східних областях відзначатимемо сильну спеку аж до +37 градусів! Проте, Україна зараз не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40», – йдеться в повідомленні.

Спека в Україну прийшла з Аравії. Аравійське повітря заходить через південно-східні регіони та накриває майже всю країну, не дотягуючись до західних кордонів. Тому в західних регіонах температури дещо нижчі — до +30 градусів.

Температура вища за норму протримається весь тиждень. А чим довше утримується хвиля спеки, тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт протягом ночі. Тому з кожним днем комфортність сприйняття температур погіршується. У регіонах, де пройдуть короткочасні дощі, виникне ефект парника й задухи.

Спека в столиці протримається весь тиждень. З вівторка температура повітря почне трохи знижуватися й становитиме від +26 до +28 градусів. Також імовірні короткострокові опади.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що 1 липня і до кінця 2 липня в Києві концентрація діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Це негативно впливатиме на самопочуття людей.

Метеорологи зазначили, що в таку погоду важливо уникати прямих сонячних променів і пити багато води. Також рекомендують частіше проводити вологе прибирання, провітрювати приміщення і перебувати подалі від автомобільних доріг і залізниць.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 липня, в Україні погіршаться погодні умови: очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Водночас завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі теж прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

До слова, у Києві зафіксовано погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнули гранично допустимих значень, що негативно впливало на самопочуття людей.