Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна стане однією з найспекотніших країн Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи
Температура вища за норму протримається в Україні весь тиждень
фото з відкритих джерел

Температура повітря в Україні сягатиме з Середземноморських показників

Цього тижня Україна стане однією з найспекотніших країн Європи. В південних і східних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Наразі температури в Україні можна буде порівняти з Середземноморськими. Так, українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто +30...+34 градусів, а у південній частині, центральних та східних областях відзначатимемо сильну спеку аж до +37 градусів! Проте, Україна зараз не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40», – йдеться в повідомленні.

Спека в Україну прийшла з Аравії. Аравійське повітря заходить через південно-східні регіони та накриває майже всю країну, не дотягуючись до західних кордонів. Тому в західних регіонах температури дещо нижчі — до +30 градусів.

Температура вища за норму протримається весь тиждень. А чим довше утримується хвиля спеки, тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт протягом ночі. Тому з кожним днем комфортність сприйняття температур погіршується. У регіонах, де пройдуть короткочасні дощі, виникне ефект парника й задухи.

Спека в столиці протримається весь тиждень. З вівторка температура повітря почне трохи знижуватися й становитиме від +26 до +28 градусів. Також імовірні короткострокові опади. 

Також в Укргідрометцентрі попередили, що 1 липня і до кінця 2 липня в Києві концентрація діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень. Це негативно впливатиме на самопочуття людей.

Метеорологи зазначили, що в таку погоду важливо уникати прямих сонячних променів і пити багато води. Також рекомендують частіше проводити вологе прибирання, провітрювати приміщення і перебувати подалі від автомобільних доріг і залізниць.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 липня, в Україні погіршаться погодні умови: очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Водночас завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі теж прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с. 

До слова, у Києві зафіксовано погіршення якості повітря. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Зазначається, що у столиці концентрації діоксиду азоту досягнули гранично допустимих значень, що негативно впливало на самопочуття людей.

Читайте також: Їхати до Греції, Італії та Іспанії зараз небезпечно. Що слід врахувати туристам
Теги: погода засушлива погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
Сьогодні, 16:28
Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 30 червня
Без опадів, місцями сильна спека: прогноз погоди на 30 червня
30 червня, 05:20
Дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює в штатному режимі, ніяких аварійних ситуацій не було
У Сумах зафіксовано опади невизначеного характеру: коментар місцевої влади
28 червня, 01:31
Невелика хмарність, 32° тепла: прогноз погоди на 19 червня
Невелика хмарність, 32° тепла: прогноз погоди на 19 червня
19 червня, 05:05
Авто практично пливуть по воді
Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
12 червня, 13:40
Сильний вітер із дощем може спровокувати нові аварії в мережах
12 червня на Київщині введено аварійні відключення світла
12 червня, 11:39
В Одеській області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ
8 червня на Одещині оголошено штормове попередження
7 червня, 15:27
Переважно без опадів, до 28° тепла: прогноз погоди на 6 червня
Переважно без опадів, до 28° тепла: прогноз погоди на 6 червня
6 червня, 05:00
Короткочасні дощі, грози: прогноз погоди на 4 червня
Короткочасні дощі, грози: прогноз погоди на 4 червня
4 червня, 05:29

Події в Україні

Україна стане однією з найспекотніших країн Європи
Україна стане однією з найспекотніших країн Європи
Лінія активного фронту збільшилася – Сирський
Лінія активного фронту збільшилася – Сирський
Московська церква захопила об'єкт культурної спадщини національного значення у Волинській області
Московська церква захопила об'єкт культурної спадщини національного значення у Волинській області
Відключення світла 3 липня: «Укренерго» оголосило графіки
Відключення світла 3 липня: «Укренерго» оголосило графіки
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси та Харкова
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси та Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7621
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
6477
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
5069
Експерт пояснив, чому вибухають зарядні станції у квартирах
4429
Кремль відреагував на приїзд Орбана до України
4200
Аналітики розповіли, як Росія хоче використати головування в Радбезі ООН

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua