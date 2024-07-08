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Короткочасний дощ у низці областей, спека: прогноз погоди на 8 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Короткочасний дощ у низці областей, спека: прогноз погоди на 8 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вдень очікується сильна спека 35-38° у низці областей

8 липня у більшості областей опадів не передбачається. Температура вдень переважн сягатиме до 28-33° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У понеділок буде невелика хмарність. Без опадів, лише у західних, вдень і в східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура повітря у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та в Криму вночі становитиме 19-24°, вдень очікується сильна спека 35-38°.

На решті території вночі буде 14-19°, а вдень – 28-33°. На крайньому заході країни температура становитиме 25-30°.

Короткочасний дощ у низці областей, спека: прогноз погоди на 8 липня фото 1

На Київщині невелика хмарність. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 14° до 19° тепла вночі та 28-33° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 30° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека гроза погода

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