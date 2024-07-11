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Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ціни на кавуни обвалилися через низький попит та спеку
Виробники змушені поспішати з реалізацією продукції, щоб уникнути ще більших збитків
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Зараз ціни на кавуни на 47% нижчі, ніж минулого року

Українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними аналітиків EastFruit, основною причиною обвалу цін стало сезонне збільшення пропозиції кавунів, тоді як попит залишається низьким. Додатковим фактором є спекотна погода, яка призводить до сонячних опіків на плодах, що погіршує їхню якість та привабливість для покупців.

Наразі ціни на кавуни в Україні на 47% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники змушені поспішати з реалізацією продукції, щоб уникнути ще більших збитків.

Нагадаємо, що американський підприємець, очільник компанії Tesla Ілон Маск, готовий назвати перше місто на Марсі словом Bar. Словосполучення Mars bar у точному перекладі з англійської означає «батончик Mars».

До слова, американські астронавти Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які мали повернутися на Землю після тижневої місії на Міжнародній космічній станції (МКС), змушені залишатися на орбіті через технічні проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner.

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Теги: місто ціни погода спека ягода Україна

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