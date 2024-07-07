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Аномальна спека в Україні: коли та у яких областях очікувати 41° тепла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Аномальна спека в Україні: коли та у яких областях очікувати 41° тепла
Спека спричиняє надзвичайний рівень пожежної небезпеки
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Наступного тижня очікується аномальна спека впродовж 11-15 липня

Упродовж 11-15 липня у більшості областей України буде сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики зазначають, що у зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня очікується спека, впродовж 11-15 липня у більшості областей.

Аномальна спека в Україні: коли та у яких областях очікувати 41° тепла фото 1

У південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека 40-41°

Синоптики додають, що для України абсолютний максимум температури складає 42°, і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року. Такі погодні умови спричиняють надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, через спеку в Пакистані тисячі людей потрапили до лікарні, померли 568. Зазначається, що у найбільшому місті країни Карачі температура повітря перевищила 40°C, але через високу вологість відчувалось як 49-50°C. За даними медиків, протягом останніх шести днів вони доправили до міського моргу 568 жертв теплового удару.

До слова, на Канарських островах місцеві жителі втомилися від туристів і вимагають спровадити їх усіх додому. З такою ініціативою виступила група активістів на Тенерифе і оголосила голодування. Так, близько 20 цивільних місцевих ініціатив об'єдналися в організацію Canarias seagota та разом виступили проти туристів і оголосили голодування.

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Теги: спека погода прогноз погоди Україна

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