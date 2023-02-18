18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

18 лютого у світі відзначають День батарейки, День Плутона та Всесвітній день дегустації вина. Віряни православні віряни шанують святу Агафію .

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Який сьогодні день у світі

18 лютого відзначається День батарейки. Цей день відзначається на честь Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився в цей день в 1745 році.

Батарея - термін 18-го і 19-го століття для ряду конденсаторів або лейденських банок, з'єднаних паралельно, але перша відома батарея виникла 2000 роками раніше, могла виробляти до 2 вольт, однак її використання було невідомо. Вона представляла глиняний глечик, в якому знаходився залізний прут, оточений мідним циліндром. При заповненні оцтом або електролітичним розчином, банка виробляла від 1,1 до 2 вольт. Цілком можливо, що пристрій використовувався для гальваніки, додаючи шар золота або інших дорогоцінних металів до поверхні.

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Це щасливе співпадіння, що цього року 18 лютого припадає на суботу. Адже сьогодні святкують Всесвітній день дегустації вина. Його мета - розповісти про значення і користь вина для здоров'я. У тих, хто помірно вживає вино, нижче ризик захворювань печінки, діабету II типу, деяких видів раку, серцевого нападу та інсульту. Воно також може знизити рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень хорошого (ЛПВЩ).

У всьому світі 18 лютого відзначають День Плутона. Його було відкрито в 1930 році Клайдом Томбо. Це небесне тіло вважалося дев’ятою планетою Сонячної системи протягом приблизно 76 років, але після 1992 року його статус як планети почав викликати сумніви, оскільки багато об’єктів, таких як Плутон з подібними розмірами, було виявлено в Поясі Койпера (одна із областей сонячної системи). 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз (IAU) понизив позицію Плутона до карликової планети. Цей новий статус «планети» досі не приймається низкою вчених, які продовжують розглядати Плутон як повноцінну планету в нашій системі.

Релігійне свято

18 лютого православні віряни шанують святу Агафію – християнську мученицю, яка жила в третьому столітті. Вона пережила чимало страждань у часи, коли відбувалося гоніння за християнами. Саме тому її називають мученицею. Агафія народилася в Палермо в заможній і дуже відомій родині. З дитинства відрізнялася тим, що вміла бачити хороше і погане в людях.

За те, що не послухала сенатора, Агафію засудили до жорстоких тортур. Вночі, після всіх перенесених мук, до неї прийшов апостол Петро та вилікував всі рани. Коли вранці сенатор побачив, що дівчина вилікувана, то дуже розлютився. Він наказав продовжити тортури. Того ж дня в місті трапився сильний землетрус. Перелякані мешканці вирішили, що то Бог карає їх за знущання з Агафії. Її повели до темниці і вона там мирно померла. Через рік після її смерті прокинувся вулкан Етна. Налякалися жителі, кинулися до могили Агафії та взяли її одяг з труни, щоб себе захистити. Виверження одразу припинилося. Тому святу мученицю Агафію вважають захисницею від пожеж.

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Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо теплий день – весна скоро прийде і буде теплою;

якщо вдаряє мороз — літо буде спекотним;

якщо немає снігу – чекайте посуху влітку.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

не слід сьогодні ходити в гості;

не можна багато працювати;

не слід стригтися молодим людям;

чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня;

не рекомендується робити щось з тіста;

забороняється відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Іменини

Нині святкують День ангела: Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон.