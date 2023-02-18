Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого – Всесвітній день дегустації вина
фото з відкритих джерел

Сьогодні не слід відмовляти у допомозі тим, хто її потребує

18 лютого у світі відзначають  День батарейки, День Плутона та Всесвітній день дегустації вина. Віряни православні віряни шанують святу Агафію .

Який сьогодні день у світі

18 лютого відзначається День батарейки. Цей день відзначається на честь Алессандро Вольта, італійського фізика і винахідника електричної батареї, який народився в цей день в 1745 році.

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Батарея - термін 18-го і 19-го століття для ряду конденсаторів або лейденських банок, з'єднаних паралельно, але перша відома батарея виникла 2000 роками раніше, могла виробляти до 2 вольт, однак її використання було невідомо. Вона представляла глиняний глечик, в якому знаходився залізний прут, оточений мідним циліндром. При заповненні оцтом або електролітичним розчином, банка виробляла від 1,1 до 2 вольт. Цілком можливо, що пристрій використовувався для гальваніки, додаючи шар золота або інших дорогоцінних металів до поверхні.

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це щасливе співпадіння, що цього року 18 лютого припадає на суботу. Адже сьогодні святкують Всесвітній день дегустації вина. Його мета - розповісти про значення і користь вина для здоров'я. У тих, хто помірно вживає вино, нижче ризик захворювань печінки, діабету II типу, деяких видів раку, серцевого нападу та інсульту. Воно також може знизити рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень хорошого (ЛПВЩ).

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

У всьому світі 18 лютого відзначають День Плутона. Його було відкрито в 1930 році Клайдом Томбо. Це небесне тіло вважалося дев’ятою планетою Сонячної системи протягом приблизно 76 років, але після 1992 року його статус як планети почав викликати сумніви, оскільки багато об’єктів, таких як Плутон з подібними розмірами, було виявлено в Поясі Койпера (одна із областей сонячної системи). 24 серпня 2006 року Міжнародний астрономічний союз (IAU) понизив позицію Плутона до карликової планети. Цей новий статус «планети» досі не приймається низкою вчених, які продовжують розглядати Плутон як повноцінну планету в нашій системі.

Релігійне свято

18 лютого православні віряни шанують святу Агафію – християнську мученицю, яка жила в третьому столітті. Вона пережила чимало страждань у часи, коли відбувалося гоніння за християнами. Саме тому її називають мученицею. Агафія народилася в Палермо в заможній і дуже відомій родині. З дитинства відрізнялася тим, що вміла бачити хороше і погане в людях.

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

За те, що не послухала сенатора, Агафію засудили до жорстоких тортур. Вночі, після всіх перенесених мук, до неї прийшов апостол Петро та вилікував всі рани. Коли вранці сенатор побачив, що дівчина вилікувана, то дуже розлютився. Він наказав продовжити тортури. Того ж дня в місті трапився сильний землетрус. Перелякані мешканці вирішили, що то Бог карає їх за знущання з Агафії. Її повели до темниці і вона там мирно померла. Через рік після її смерті прокинувся вулкан Етна. Налякалися жителі, кинулися до могили Агафії та взяли її одяг з труни, щоб себе захистити. Виверження одразу припинилося. Тому святу мученицю Агафію вважають захисницею від пожеж.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • якщо теплий день – весна скоро прийде і буде теплою;
  • якщо вдаряє мороз — літо буде спекотним;
  • якщо немає снігу – чекайте посуху влітку.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не слід сьогодні ходити в гості;
  • не можна багато працювати;
  • не слід стригтися молодим людям;
  • чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня;
  • не рекомендується робити щось з тіста;
  • забороняється відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Іменини

Нині святкують День ангела:  Феодосій, Агафія, Василина, Макар, Антон, Євген, Парамон.

Теги: українці соціум релігія свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
31 сiчня, 14:28
Аби все відбудувати, нам потрібно зберігати єдність
Виграти війну і не програти відбудову. Новий суспільний договір
7 лютого, 13:31
Під час обшуку у в.о. голови податкової служби Києва Датій Оксани слідчі Державного бюро розслідувань виявили список бажань
Чому у нас настільки низька культура серед чиновників
1 лютого, 21:28

Суспільство

18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
Продовження скандалу з «Ашан»: мережа дала офіційну відповідь
Депутатка вигадала, що робити із росіянами, які мешкають в Україні
Депутатка вигадала, що робити із росіянами, які мешкають в Україні
Повістка не означає негайного відправлення на фронт: роз'яснення
Повістка не означає негайного відправлення на фронт: роз'яснення
Скандал в «Ашан»: українське представництво вимагає пояснень
Скандал в «Ашан»: українське представництво вимагає пояснень
Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото)
Українці розпродають Арестовича: пчих ексрадника та труси з його обличчям (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
41K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
18K
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
11K
Чому мовчить Бубка? Нардепка Саладуха прокоментувала скандал із зникненням коштів від МОК
8638
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
7252
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Вчора, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Вчора, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту