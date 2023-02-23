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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Короткий підсумок року Великої Війни

glavcom.ua
Українські воїни зупинили підступного ворога
фото з соцмереж

Ми вистояли і б’ємося!

Об’єднаний ідеєю державності, Український народ і його Сили Оборони, проявивши чудеса хоробрості та звитягу, зупинили ворожу навалу та, на декількох ключових операційних напрямах, скоординованими контрударами, відкинули москвоординців на сотні кілометрів. Лінію Фронту вдалось стабілізувати, основні сили ворога розгромити, на багатьох ділянках вийти на державний кордон. Українці здивували Світ.

Військово-політичний провід Держави, у своїй більшості, проявив себе патріотичним, дієвим і рішучим у відстоюванні національних інтересів та керівництві державо-захисними діями Українців. Національні ідеологеми стали основним рушієм спротиву повномасштабній агресії об’єднаних народу і влади. Ми довели, що Сила – в ідейній єдності та беззаперечній вірі у перемогу.

Міжнародний альянс у підтримку оборонних дій України, на чолі з США, Великобританією, Польщею, став реальним фактором та визначальним чинником у постачанні необхідного озброєння, техніки, боєприпасів. Безпрецедентна військова, фінансова, енергетична, гуманітарна допомога наших країн-партнерів дозволяє чинити ефективний спротив кремлівській недоімперії та знищувати агресора. Слава Українській дипломатії!

Провали в обороні на початках широкомасштабного вторгнення, не стали для нашої Держави катастрофою… «Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими». Висновки зроблені, ефективність Сил Оборони України невпинно зростає. Українські Воїни розтоптали міф про «другу армію світу» і принизили «непереможну росію»… Ворог це бачить, казиться від безсилої люті, кидає сотні тисяч свого «гарматного м’яса» на українські бастіони… і добряче отримує по своїх, кривих і дірявих, ординських зубах. Врешті, вони всі здохнуть і потраплять до пекла.

Тотальна перевага у бойовій авіації та ракетному озброєнні не дала ворогу можливості опанувати повітряний простір України та завдати непоправних ударів по транспортній, енергетичній, критичній інфраструктурі, які б цілком вивели її з ладу. Плани ерефії заморозити та лишити українців світла, знищити логістику і комунікації – провалилися. Реалізація інших ординських ефемерних завдань також приречена на поразку. Бо, Світло завжди перемагає темряву!

Незважаючи на об’єктивні проблеми (деякі недосконалі командні кадри, забезпечення тим чи іншим озброєнням та боєкомплектом, зайва бюрократія тощо), з’єднання, частини, підрозділи Сил Оборони України стали єдиним монолітом – Братством по Зброї – рівень мотивації, внутрішньої дисциплінованості, ідейності якого в рази перевершує ворожий. Найважливіше зараз – це ефективне управління, бойова підготовка особового складу і злагодженість дій українських підрозділів!

Наступний рік Війни за Незалежність буде не менш важким, ніж попередній, але великий шанс перемогти нелюдську орду вже у 2023 році у нас є… Звичайно, багато чого буде залежати від інтенсивності, масштабності та швидкості поставок нашими партнерами танків, бойових броньованих машин, ракет збільшеної дальності, різноманітних БПЛА, засобів РЕБ і РЕР, систем ППО, артилерії, мінометів і кулеметів, боєприпасів… Але, головне зробимо ми, Українці: розгромимо ворожі збройні сили, примусимо недоімперію до капітуляції і здобудемо омріяну Перемогу… Сил і духу в нас вистачить! Минулий рік Війни це однозначно довів.

З Божою допомогою – переможемо!

Вічна пам'ять, шана і слава полеглим!

Честь – живим!

Слава Україні!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна незалежність українці гуманітарна допомога кордон озброєння ворог спротив

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Дмитро Ярош

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