Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Скільки буде робочих днів в останній місяць літа
Серпень 2026 року традиційно стане одним із найважливіших місяців для українців. Саме цього місяця країна відзначатиме День Державного Прапора, День Незалежності, День пам'яті захисників, а також професійні свята військових авіаторів, будівельників, ветеринарів, пасічників, археологів і шахтарів.
Попри державні свята, додаткових вихідних у серпні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення святкових днів не застосовуються.
«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних і міжнародних свят серпня.
Календар робочих і вихідних днів
Серпень 2026 року налічує 31 календарний день.
Робочі дні: 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня (21 робочий день).
Вихідні дні: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня (10 вихідних днів).
Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.
Найважливіші державні та військові свята серпня
Серпень традиційно є одним із найважливіших місяців державного календаря України. В умовах повномасштабної війни особливого значення набули головні державні свята, які символізують єдність, свободу та незалежність країни.
23 серпня українці відзначають День Державного Прапора – свято одного з головних символів державності.
24 серпня відзначають День Незалежності – головне державне свято країни, присвячене ухваленню Акта проголошення незалежності у 1991 році.
Серед військових свят:
- 2 серпня – День Повітряних Сил Збройних сил України;
- 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України;
- 29 серпня – День авіації України.
Професійні свята у серпні
У серпні також відзначають низку професійних свят:
- 1 серпня – День інкасатора;
- 9 серпня – День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;
- 12 серпня – День молоді України;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – День пасічника;
- 30 серпня – День шахтаря;
Міжнародні дати серпня
Окрім державних і професійних свят, у серпні відзначають низку міжнародних подій:
- 6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»;
- 8 серпня – Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму;
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
- 13 серпня – Міжнародний день шульги;
- 19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги;
- 21 серпня – Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;
- 23 серпня – Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму та Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації;
- 29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань;
- 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.
Головні церковні свята серпня
Серед найважливіших церковних дат місяця:
- 1 серпня – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Медовий Спас);
- 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас);
- 29 серпня – Усікновення голови святого Івана Хрестителя.
Пам'ятні дати серпня
Окрім державних свят, серпень містить важливі пам'ятні дати.
29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю дату встановлено на вшанування військовослужбовців і добровольців, полеглих під час російсько-української війни, зокрема в Іловайській трагедії 2014 року.
Серпень традиційно поєднує головні державні свята України, важливі пам'ятні дати, військові та професійні свята. Центральне місце в календарі посідають День Державного Прапора та День Незалежності України, які символізують українську державність, свободу та боротьбу за незалежність, а День пам'яті захисників України нагадує про тих, хто віддав життя за свободу й територіальну цілісність нашої держави.
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