Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів в останній місяць літа

Серпень 2026 року традиційно стане одним із найважливіших місяців для українців. Саме цього місяця країна відзначатиме День Державного Прапора, День Незалежності, День пам'яті захисників, а також професійні свята військових авіаторів, будівельників, ветеринарів, пасічників, археологів і шахтарів.

Попри державні свята, додаткових вихідних у серпні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення святкових днів не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних і міжнародних свят серпня.

Календар робочих і вихідних днів

Серпень 2026 року налічує 31 календарний день.

Робочі дні: 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня (21 робочий день).

Вихідні дні: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня (10 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові свята серпня

Серпень традиційно є одним із найважливіших місяців державного календаря України. В умовах повномасштабної війни особливого значення набули головні державні свята, які символізують єдність, свободу та незалежність країни.

23 серпня українці відзначають День Державного Прапора – свято одного з головних символів державності.

24 серпня відзначають День Незалежності – головне державне свято країни, присвячене ухваленню Акта проголошення незалежності у 1991 році.

Серед військових свят:

2 серпня – День Повітряних Сил Збройних сил України;

– День Повітряних Сил Збройних сил України; 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України;

– День військ зв'язку Збройних сил України; 29 серпня – День авіації України.

Професійні свята у серпні

У серпні також відзначають низку професійних свят:

1 серпня – День інкасатора;

– День інкасатора; 9 серпня – День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;

– День будівельника; День працівників ветеринарної медицини; 12 серпня – День молоді України;

– День молоді України; 15 серпня – День археолога;

– День археолога; 19 серпня – День пасічника;

– День пасічника; 30 серпня – День шахтаря;

Міжнародні дати серпня

Окрім державних і професійних свят, у серпні відзначають низку міжнародних подій:

6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»;

– Міжнародний день «Лікарі світу за мир»; 8 серпня – Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму;

– Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму; 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;

– Міжнародний день корінних народів світу; 12 серпня – Міжнародний день молоді;

– Міжнародний день молоді; 13 серпня – Міжнародний день шульги;

– Міжнародний день шульги; 19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги;

– Всесвітній день гуманітарної допомоги; 21 серпня – Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;

– Міжнародний день пам'яті жертв тероризму; 23 серпня – Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму та Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації;

– Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму та Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації; 29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань;

– Міжнародний день дій проти ядерних випробувань; 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Головні церковні свята серпня

Серед найважливіших церковних дат місяця:

1 серпня – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Медовий Спас);

– Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Медовий Спас); 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);

– Преображення Господнє (Яблучний Спас); 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

– Успіння Пресвятої Богородиці; 16 серпня – Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас);

– Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас); 29 серпня – Усікновення голови святого Івана Хрестителя.

Пам'ятні дати серпня

Окрім державних свят, серпень містить важливі пам'ятні дати.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю дату встановлено на вшанування військовослужбовців і добровольців, полеглих під час російсько-української війни, зокрема в Іловайській трагедії 2014 року.

Серпень традиційно поєднує головні державні свята України, важливі пам'ятні дати, військові та професійні свята. Центральне місце в календарі посідають День Державного Прапора та День Незалежності України, які символізують українську державність, свободу та боротьбу за незалежність, а День пам'яті захисників України нагадує про тих, хто віддав життя за свободу й територіальну цілісність нашої держави.