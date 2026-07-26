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Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Календар свят у серпні 2026 року
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Скільки буде робочих днів в останній місяць літа

Серпень 2026 року традиційно стане одним із найважливіших місяців для українців. Саме цього місяця країна відзначатиме День Державного Прапора, День Незалежності, День пам'яті захисників, а також професійні свята військових авіаторів, будівельників, ветеринарів, пасічників, археологів і шахтарів.

Попри державні свята, додаткових вихідних у серпні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення святкових днів не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних і міжнародних свят серпня.

Календар робочих і вихідних днів

Серпень 2026 року налічує 31 календарний день.

Робочі дні: 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня (21 робочий день).

Вихідні дні: 1–2, 8–9, 15–16, 22–23, 29–30 серпня (10 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові свята серпня

Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці фото 1

Серпень традиційно є одним із найважливіших місяців державного календаря України. В умовах повномасштабної війни особливого значення набули головні державні свята, які символізують єдність, свободу та незалежність країни.

23 серпня українці відзначають День Державного Прапора – свято одного з головних символів державності.

24 серпня відзначають День Незалежності – головне державне свято країни, присвячене ухваленню Акта проголошення незалежності у 1991 році.

Серед військових свят:

  • 2 серпня – День Повітряних Сил Збройних сил України;
  • 8 серпня – День військ зв'язку Збройних сил України;
  • 29 серпня – День авіації України.

Професійні свята у серпні

У серпні також відзначають низку професійних свят:

  • 1 серпня – День інкасатора;
  • 9 серпня – День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;
  • 12 серпня – День молоді України;
  • 15 серпня – День археолога;
  • 19 серпня – День пасічника;
  • 30 серпня – День шахтаря;

Міжнародні дати серпня

Окрім державних і професійних свят, у серпні відзначають низку міжнародних подій:

  • 6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»;
  • 8 серпня – Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму;
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді;
  • 13 серпня – Міжнародний день шульги;
  • 19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги;
  • 21 серпня – Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;
  • 23 серпня – Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму та Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі і її ліквідації;
  • 29 серпня – Міжнародний день дій проти ядерних випробувань;
  • 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Головні церковні свята серпня

Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці фото 2

Серед найважливіших церковних дат місяця:

  • 1 серпня – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Медовий Спас);
  • 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 16 серпня – Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас);
  • 29 серпня – Усікновення голови святого Івана Хрестителя.

Пам'ятні дати серпня

Окрім державних свят, серпень містить важливі пам'ятні дати.

29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю дату встановлено на вшанування військовослужбовців і добровольців, полеглих під час російсько-української війни, зокрема в Іловайській трагедії 2014 року.

Серпень традиційно поєднує головні державні свята України, важливі пам'ятні дати, військові та професійні свята. Центральне місце в календарі посідають День Державного Прапора та День Незалежності України, які символізують українську державність, свободу та боротьбу за незалежність, а День пам'яті захисників України нагадує про тих, хто віддав життя за свободу й територіальну цілісність нашої держави.

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Теги: свята незалежність українці День Незалежності свято календар

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