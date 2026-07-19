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Найавторитетніший гороскоп на 20 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 20 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Понеділок сприятиме переговорам, пошуку компромісів і командній роботі, однак вимагатиме уважності до деталей та виважених рішень

20 липня 2026 року розпочне новий робочий тиждень під впливом Місяця у Терезах, який традиційно пов'язують із дипломатичністю, прагненням до справедливості та вмінням знаходити спільну мову навіть у непростих ситуаціях. Водночас ретроградний Меркурій у Раку й надалі закликатиме не поспішати з висновками, уважно перевіряти інформацію та повертатися до питань, які залишилися невирішеними.

За прогнозами астрологів, день буде сприятливим для переговорів, командної роботи, відновлення ділових контактів і планування найближчих тижнів. Найкращих результатів досягнуть ті, хто зможе поєднати прагнення до компромісу із тверезою оцінкою обставин і не дозволить емоціям впливати на важливі рішення.

Що прогнозують астрологи на 20 липня 2026 року

20 липня Місяць перебуватиме у знаку Терезів, тому головними темами дня стануть партнерство, співпраця та баланс інтересів. Це гарний час для переговорів, пошуку взаємовигідних рішень, відновлення ділових зв'язків і врегулювання суперечок. Якщо виникне конфлікт, найбільше шансів владнати його матимуть ті, хто готовий вислухати іншу сторону.

Попри сприятливий фон для спілкування, ретроградний Меркурій у Раку може створювати труднощі з документами, листуванням або виконанням домовленостей. Астрологи рекомендують уважно перевіряти інформацію, не покладатися лише на пам'ять і не поспішати підписувати важливі документи без повторного ознайомлення.

Понеділок також стане хорошим днем для фінансового планування, консультацій із колегами та підготовки до нових проєктів. Водночас не варто намагатися вирішити всі питання одразу. Послідовність і виваженість принесуть кращий результат, ніж поспіх.

Гороскоп на 20 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Для Овнів понеділок стане днем активного спілкування. Уже зранку можуть надійти пропозиції, які вимагатимуть швидкої реакції, однак не варто відповідати поспіхом. Перед тим як погоджуватися на нові умови чи брати на себе додаткові обов'язки, уважно оцініть усі деталі.

У другій половині дня можливі продуктивні переговори або зустріч із людиною, яка допоможе просунутися у важливій справі. В особистому житті варто більше слухати, ніж переконувати.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельцям день сприятиме роботі з фінансами та довгостроковому плануванню. Якщо останнім часом накопичилося багато дрібних питань, саме сьогодні вдасться поступово їх вирішити без зайвого стресу.

Не поспішайте з великими покупками або підписанням угод. Ретроградний Меркурій радить ще раз перевірити умови та документи. Увечері корисно провести час із родиною або присвятити кілька годин відпочинку.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам буде легко знаходити спільну мову з людьми, тому день стане вдалим для переговорів, презентацій, навчання та командної роботи. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви викладатимете їх чітко й аргументовано.

Разом із тим уважно ставтеся до листування та телефонних розмов. Невелика неточність або пропущена деталь можуть стати причиною непорозуміння.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам варто уникати поспішних емоційних рішень. Ретроградний Меркурій у вашому знаку може повертати до старих тем або нагадувати про незавершені справи. Не сприймайте це як проблему – швидше як можливість остаточно розставити всі крапки над «і».

День добре підходить для роботи з документами, сімейних питань і спокійного планування. Увечері варто приділити увагу власному самопочуттю.

Лев
23 липня –
22 серпня

Левам понеділок принесе чимало нових контактів і можливостей для професійного розвитку. Ваш авторитет зростатиме, якщо ви збережете спокій навіть у складних ситуаціях. Не намагайтеся нав'язати свою думку – конструктивний діалог сьогодні буде набагато ефективнішим.

Фінансові рішення краще ухвалювати лише після консультації з людьми, яким довіряєте.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів день буде продуктивним і передбачуваним. Ви легко впораєтеся із завданнями, які потребують уважності, аналітичного мислення та точності. Саме сьогодні можна завершити проєкт або підготувати основу для нової роботи.

Водночас не варто перевантажувати себе. Якщо відчуєте втому, зробіть коротку паузу – вона допоможе повернутися до справ із новими силами. Увечері добре присвятити час відпочинку та близьким людям.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Місяць у вашому знаку робить Терезів одними з головних фаворитів дня. Ваша дипломатичність і вміння знаходити компроміси допоможуть успішно провести переговори, владнати суперечки або налагодити співпрацю з колегами. Якщо давно планували важливу розмову, понеділок стане для цього сприятливим моментом.

В особистому житті варто більше часу приділити партнеру чи родині. Відвертість і взаємна повага допоможуть уникнути непотрібних непорозумінь.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Скорпіонам не варто поспішати з висновками. Інформація, яку ви отримаєте сьогодні, може виявитися неповною або потребуватиме додаткової перевірки. Ретроградний Меркурій радить уважно читати документи, перевіряти цифри й не покладатися лише на чужі слова.

Друга половина дня сприятиме плануванню, аналізу та завершенню справ, які давно потребували вашої уваги. Увечері корисно відпочити від інформаційного навантаження.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Стрільцям понеділок принесе нові знайомства та цікаві професійні можливості. Ваша відкритість допоможе швидко знайти спільну мову з людьми, однак не поспішайте брати на себе більше, ніж реально можете виконати.

У фінансових питаннях день сприятливий для планування, але не для ризикованих вкладень. Великі покупки краще ретельно обдумати.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козороги зможуть ефективно вирішити питання, які останнім часом гальмували роботу. День добре підходить для підготовки звітів, переговорів із керівництвом або довгострокового планування. Практичний підхід стане вашою головною перевагою.

У стосунках із близькими намагайтеся не переносити робочі переживання додому. Спокійний вечір допоможе швидше відновити сили.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв понеділок стане днем нових ідей та перспектив. Не виключено, що одна випадкова розмова підштовхне вас до рішення, над яким ви давно замислювалися. Водночас не поспішайте одразу переходити до реалізації – спершу варто все добре прорахувати.

У другій половині дня можливі приємні новини від друзів або колег. День також сприятливий для навчання й професійного розвитку.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам варто більше довіряти власному досвіду, ніж чуткам чи неперевіреній інформації. Робочий тиждень розпочнеться спокійніше, ніж ви очікували, що дозволить без поспіху визначити головні пріоритети.

У фінансових питаннях не варто ризикувати або приймати рішення під впливом емоцій. Вечір краще присвятити родині, прогулянці або відпочинку, який допоможе відновити енергію.

Чого очікувати від дня – понеділка, 20 липня 2026 року

Понеділок стане хорошим стартом нового робочого тижня для тих, хто готовий діяти послідовно й уважно. Місяць у Терезах сприятиме командній роботі, переговорам, пошуку компромісів і відновленню професійних контактів. Це вдалий день для обговорення нових ідей, планування спільних проєктів і врегулювання питань, які потребують зваженого підходу.

Водночас ретроградний Меркурій нагадуватиме про необхідність перевіряти інформацію, документи та домовленості. Якщо виникне потреба повернутися до раніше розпочатої справи, не відкладайте її – саме зараз є шанс виправити помилки та закласти міцний фундамент для майбутніх успіхів.

Найкраще цього дня вдаватимуться переговори, аналітична робота, фінансове планування, навчання та вирішення організаційних питань. А ось поспіх, емоційні рішення та необдумані витрати можуть створити зайві труднощі.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

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Теги: Місяць гороскоп астрологія знаки Зодіаку соціум

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