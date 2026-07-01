Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Скільки буде робочих днів у другому місяці літа
Липень 2026 року стане одним із найбільш насичених державними, військовими та професійними святами. Упродовж місяця українці відзначатимуть День Української Державності, День хрещення Київської Русі – України, а також вітатимуть військовослужбовців, поліцейських, медиків, податківців, бухгалтерів, архітекторів та представників інших професій.
Попри велику кількість святкових дат, додаткових вихідних у липні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення вихідних днів на період воєнного стану не застосовуються.
«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних і професійних свят липня.
Календар робочих і вихідних днів
Липень 2026 року налічує 31 календарний день.
- Робочі дні: 1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–31 липня (23 робочі дні).
- Вихідні дні: 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 липня (8 вихідних днів).
Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.
Найважливіші державні та військові свята липня
Однією з головних дат місяця є 15 липня – День Української Державності. Свято покликане утверджувати спадкоємність українського державотворення, яке бере початок із часів Київської Русі. Цього ж дня відзначають День хрещення Київської Русі – України та День українських миротворців.
Липень також багатий на свята, присвячені українським військовим та правоохоронцям:
- 3 липня – День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України;
- 4 липня – День Національної поліції України;
- 5 липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
Професійні свята у липні
У липні також відзначають низку професійних свят:
- 1 липня – День архітектури України;
- 2 липня – День податківця України;
- 4 липня – День судового експерта;
- 5 липня – День працівників морського та річкового флоту;
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;
- 12 липня – День рибалки;
- 16 липня – День бухгалтера та аудитора;
- 19 липня – День тренера;
- 19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 20 липня – День шахів в Україні;
- 26 липня – День працівників торгівлі;
- 27 липня – День медичних працівників.
Міжнародні дати липня
Окрім державних і професійних свят, у липні відзначають і низку міжнародних подій:
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
- 20 липня – Міжнародний день шахів;
- 28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом;
- 30 липня – Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.
Головні церковні свята липня
10 липня – преподобного Антонія Києво-Печерського;
11 липня – рівноапостольної княгині Ольги;
13 липня – Собор архангела Гавриїла;
15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого, День Хрещення Русі-України;
20 липня – святого пророка Іллі.
Пам'ятні дати липня
Окрім державних і професійних свят, липень містить важливі пам'ятні дати.
- 10 липня – День вшанування пам'яті загиблих медичних працівників.
- 10–11 липня – роковини Волинської трагедії.
- 28 липня – День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
Липень традиційно поєднує важливі державні дати, військові свята та професійні події. Особливе місце в календарі посідають свята, присвячені українським захисникам і правоохоронцям, а також День Української Державності, який нагадує про багатовікову історію української держави та її незалежність.
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