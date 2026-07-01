Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів у другому місяці літа

Липень 2026 року стане одним із найбільш насичених державними, військовими та професійними святами. Упродовж місяця українці відзначатимуть День Української Державності, День хрещення Київської Русі – України, а також вітатимуть військовослужбовців, поліцейських, медиків, податківців, бухгалтерів, архітекторів та представників інших професій.

Попри велику кількість святкових дат, додаткових вихідних у липні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення вихідних днів на період воєнного стану не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних і професійних свят липня.

Календар робочих і вихідних днів

Липень 2026 року налічує 31 календарний день.

Робочі дні : 1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–31 липня (23 робочі дні).

: 1–3, 6–10, 13–17, 20–24, 27–31 липня (23 робочі дні). Вихідні дні: 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 липня (8 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові свята липня

Однією з головних дат місяця є 15 липня – День Української Державності. Свято покликане утверджувати спадкоємність українського державотворення, яке бере початок із часів Київської Русі. Цього ж дня відзначають День хрещення Київської Русі – України та День українських миротворців.

Липень також багатий на свята, присвячені українським військовим та правоохоронцям:

3 липня – День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України;

– День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України; 4 липня – День Національної поліції України;

– День Національної поліції України; 5 липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Професійні свята у липні

У липні також відзначають низку професійних свят:

1 липня – День архітектури України;

– День архітектури України; 2 липня – День податківця України;

– День податківця України; 4 липня – День судового експерта;

– День судового експерта; 5 липня – День працівників морського та річкового флоту;

– День працівників морського та річкового флоту; 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;

– День працівника природно-заповідної справи; 12 липня – День рибалки;

– День рибалки; 16 липня – День бухгалтера та аудитора;

– День бухгалтера та аудитора; 19 липня – День тренера;

– День тренера; 19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

– День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості; 20 липня – День шахів в Україні;

– День шахів в Україні; 26 липня – День працівників торгівлі;

– День працівників торгівлі; 27 липня – День медичних працівників.

Міжнародні дати липня

Окрім державних і професійних свят, у липні відзначають і низку міжнародних подій:

11 липня – Всесвітній день народонаселення;

– Всесвітній день народонаселення; 20 липня – Міжнародний день шахів;

– Міжнародний день шахів; 28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом;

– Всесвітній день боротьби з гепатитом; 30 липня – Міжнародний день дружби та Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

Головні церковні свята липня

10 липня – преподобного Антонія Києво-Печерського;

11 липня – рівноапостольної княгині Ольги;

13 липня – Собор архангела Гавриїла;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого, День Хрещення Русі-України;

20 липня – святого пророка Іллі.

Пам'ятні дати липня

Окрім державних і професійних свят, липень містить важливі пам'ятні дати.

10 липня – День вшанування пам'яті загиблих медичних працівників.

– День вшанування пам'яті загиблих медичних працівників. 10–11 липня – роковини Волинської трагедії.

– роковини Волинської трагедії. 28 липня – День вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.

Липень традиційно поєднує важливі державні дати, військові свята та професійні події. Особливе місце в календарі посідають свята, присвячені українським захисникам і правоохоронцям, а також День Української Державності, який нагадує про багатовікову історію української держави та її незалежність.