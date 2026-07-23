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Місячний календар рибалки на серпень 2026 року: найкращі дні кльову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Місячний календар рибалки на серпень 2026 року: найкращі дні кльову
Найкращі дні для риболовлі в останній місяць літа
колаж: glavcom.ua

Календар рибалки підкаже, коли у серпні найкраще вирушати на водойму

Серпень – один із найкращих місяців для риболовлі. Вода вже не така гаряча, як у липні, ночі стають прохолоднішими, а більшість мирної та хижої риби починає активно годуватися перед осіннім сезоном. Саме наприкінці літа рибалки нерідко повертаються додому з особливо вдалими уловами.

Плануючи риболовлю, варто враховувати не лише погоду, а й місячні фази. Досвідчені рибалки давно помітили, що в окремі дні активність риби суттєво змінюється. Найкращий результат зазвичай спостерігається під час зростаючого Місяця та після молодика, тоді як у день молодика чи повні кльов може бути нестабільним.

Як фази Місяця впливають на кльов риби

У серпні 2026 року Місяць проходитиме такі основні фази:

  • 🌗 6 серпня – остання чверть;
  • 🌑 12 серпня – молодик;
  • 🌓 20 серпня – перша чверть;
  • 🌕 28 серпня – повня.

Найчастіше найкращий кльов спостерігається через один-два дні після молодика та під час зростаючого Місяця. У цей період риба активніше шукає корм і частіше реагує на приманки.

Під час повні активність окремих видів риби може змінюватися залежно від водойми, погодних умов, атмосферного тиску та температури води. Тому місячний календар варто використовувати разом із прогнозом погоди.

Найкращі дні для риболовлі у серпні 2026 року

Найбільш перспективними для риболовлі вважаються:

Відмінний кльов:

  • 1–5 серпня;
  • 13–19 серпня;
  • 21–27 серпня;
  • 29–31 серпня.

Хороший кльов:

  • 7–11 серпня;
  • 20 серпня.

Кльов може бути слабким

  • 6 серпня;
  • 12 серпня;
  • 28 серпня.

Детальний календар кльову на кожен день серпня 2026 року

Дата День тижня Прогноз кльову Коментар
1 серпня Субота ⭐⭐⭐⭐⭐ Дуже сприятливий день для риболовлі
2 серпня Неділя ⭐⭐⭐⭐⭐ Активно клює мирна та хижа риба
3 серпня Понеділок ⭐⭐⭐⭐⭐ Хороший час для ранкової та вечірньої риболовлі
4 серпня Вівторок ⭐⭐⭐⭐⭐ Один із найкращих днів першої половини місяця
5 серпня Середа ⭐⭐⭐⭐ Кльов залишається стабільним
6 серпня Четвер ⭐⭐ Остання чверть Місяця. Активність риби може знизитися
7 серпня П'ятниця ⭐⭐⭐ Кльов поступово покращується
8 серпня Субота ⭐⭐⭐ Найкраще ловити на світанку
9 серпня Неділя ⭐⭐⭐ Помірний кльов протягом дня
10 серпня Понеділок ⭐⭐⭐ Хороший день для поплавкової ловлі
11 серпня Вівторок ⭐⭐⭐ Перед молодиком активність залишається середньою
12 серпня Середа Молодик. Один із найменш вдалих днів місяця
13 серпня Четвер ⭐⭐⭐⭐ Риба починає активно харчуватися
14 серпня П'ятниця ⭐⭐⭐⭐⭐ Відмінний день для будь-якої риболовлі
15 серпня Субота ⭐⭐⭐⭐⭐ Один із найкращих днів серпня
16 серпня Неділя ⭐⭐⭐⭐⭐ Висока активність більшості видів риби
17 серпня Понеділок ⭐⭐⭐⭐⭐ Чудовий день для лову щуки та судака
18 серпня Вівторок ⭐⭐⭐⭐⭐ Хороший кльов протягом усього дня
19 серпня Середа ⭐⭐⭐⭐ Стабільна активність риби
20 серпня Четвер ⭐⭐⭐ Перша чверть. Кльов переважно хороший
21 серпня П'ятниця ⭐⭐⭐⭐ Починається ще один вдалий період
22 серпня Субота ⭐⭐⭐⭐⭐ Один із найкращих вихідних для риболовлі
23 серпня Неділя ⭐⭐⭐⭐⭐ Відмінний кльов у ранкові години
24 серпня Понеділок ⭐⭐⭐⭐⭐ Гарний день для лову на спінінг
25 серпня Вівторок ⭐⭐⭐⭐⭐ Висока активність риби
26 серпня Середа ⭐⭐⭐⭐⭐ Чудові умови для риболовлі
27 серпня Четвер ⭐⭐⭐⭐ Кльов залишається стабільним
28 серпня П'ятниця ⭐⭐ Повня. Активність риби може бути нестійкою
29 серпня Субота ⭐⭐⭐⭐ Після повні кльов поступово відновлюється
30 серпня Неділя ⭐⭐⭐⭐⭐ Дуже хороший день для риболовлі
31 серпня Понеділок ⭐⭐⭐⭐⭐ Один із найкращих завершальних днів місяця

Де найкраще ловити рибу у серпні

Наприкінці літа температура води поступово знижується, тому риба залишає мілководдя та частіше тримається біля руслових брівок, ям, корчів, заростей очерету й ділянок із помірною течією.

У серпні хороші результати можна отримати:

  • на великих річках – Дніпрі, Десні, Південному Бузі, Дністрі;
  • на водосховищах із глибокими ділянками;
  • на лісових озерах і кар'єрах;
  • на невеликих ставках у ранкові та вечірні години.

Найкращий час для риболовлі – від світанку до 9–10 години ранку та після 17:00, коли спека спадає. У похмурі дні риба може активно годуватися й удень.

На що найкраще клює риба у серпні

Серпень традиційно вважається одним із найрезультативніших місяців для риболовлі. Вода вже не така тепла, як у розпал літа, тому більшість видів риби починає активніше харчуватися, готуючись до осені. Водночас успіх багато в чому залежить від правильно підібраної наживки чи приманки.

Карась

У серпні карась добре реагує як на рослинні, так і на тваринні наживки. Найкраще працюють:

  • червоний черв'як;
  • опариш;
  • тісто;
  • манна бовтанка;
  • консервована кукурудза.

У прохолодні ранки ефективнішими зазвичай стають саме тваринні наживки.

Короп

Наприкінці літа короп активно набирає вагу перед осіннім похолоданням. Для його лову використовують:

  • бойли;
  • кукурудзу;
  • горох;
  • пелетс;
  • черв'яка;
  • картоплю.

Найкращий кльов спостерігається на світанку, після заходу сонця та вночі.

Лящ

Лящ добре ловиться біля руслових брівок і на глибоких ділянках водойм. Найкращими наживками вважаються:

  • мотиль;
  • опариш;
  • черв'як;
  • перловка;
  • мастирка.

Підгодовування місця значно підвищує шанси на хороший улов.

Плітка

Плітка активно клює майже весь серпень. Для її лову підійдуть:

  • опариш;
  • мотиль;
  • тісто;
  • хліб;
  • дрібні зернові насадки.

Щука

У другій половині серпня щука стає значно активнішою. Найкраще працюють:

  • силіконові приманки;
  • воблери;
  • блешні;
  • живець.

Особливо перспективними є ранкові години та похмура погода.

Судак

Судак у серпні тримається біля глибоких ділянок. Найефективнішими залишаються:

  • джигові приманки;
  • силікон;
  • вузькі воблери;
  • живець.

Найкращий час для його лову — світанок, вечір і ніч.

Окунь

Окунь добре реагує практично на будь-які невеликі приманки:

  • мікроджиг;
  • обертові блешні;
  • невеликі воблери;
  • черв'як.

Його часто можна знайти біля очерету, корчів та прибережної рослинності.

Корисні поради рибалкам у серпні

Наприкінці літа погода може різко змінюватися, тому варто уважно стежити за прогнозом. Найкращий кльов зазвичай спостерігається у стабільну погоду без різких перепадів атмосферного тиску.

У серпні також рекомендується:

  • вирушати на водойму до сходу сонця або ввечері;
  • використовувати підгодовування для мирної риби;
  • шукати рибу на глибших ділянках водойм;
  • брати із собою кілька видів наживок, адже вподобання риби можуть змінюватися протягом дня;
  • дотримуватися Правил любительського рибальства та не залишати сміття на березі.

Важливо знати

Добова норма любительського вилову на водоймах загального користування становить до 3 кг риби плюс одна трофейна особина, якщо інше не встановлено правилами для конкретної водойми.

Перед риболовлею варто перевірити місцеві обмеження, адже на окремих ділянках можуть діяти сезонні заборони або спеціальні режими вилову.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Серпень 2026 року обіцяє бути вдалим для любителів риболовлі. Найкращими днями для виїзду на водойму стануть 1–5, 13–19, 21–27 та 29–31 серпня, коли, згідно з місячним календарем, очікується найвища активність риби. Водночас варто пам'ятати, що на кльов впливають не лише фази Місяця, а й температура води, атмосферний тиск, сила вітру, опади та особливості конкретної водойми.

Плануючи риболовлю з урахуванням місячного календаря та погодних умов, можна значно підвищити шанси на вдалий улов і зробити відпочинок на природі ще приємнішим.

Теги: відпочинок спека рибальство риба поради Місяць календар

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