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Гороскоп на тиждень 20-26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Астрологічний прогноз на 20-26 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Новий тиждень принесе зміну енергетики: Сонце перейде до Лева, а ретроградний Меркурій вимагатиме уважності до слів, документів і важливих рішень

Тиждень з 20 до 26 липня 2026 року стане періодом поступових змін. Його перша половина буде сприятливою для переговорів, завершення раніше розпочатих справ і пошуку компромісів, тоді як після переходу Сонця до знаку Лева на перший план вийдуть особисті амбіції, творчість і бажання діяти рішучіше. Водночас ретроградний Меркурій і надалі вимагатиме уважності до деталей, особливо під час роботи з документами, фінансами та важливими домовленостями.

За прогнозами астрологів, це вдалий час для переосмислення власних планів, відновлення корисних контактів і завершення справ, які довго залишалися відкритими. Найбільше виграють ті, хто поєднає обережність із готовністю скористатися новими можливостями.

Що прогнозують астрологи на тиждень 20-26 липня 2026 року

Початок тижня проходитиме під впливом Місяця у Терезах, який сприятиме переговорам, командній роботі та пошуку компромісів. Це гарний період для обговорення спільних проєктів, налагодження стосунків і вирішення питань, які потребують дипломатичного підходу.

У середині тижня Місяць перейде до Скорпіона, посилюючи емоційність і бажання докопатися до суті будь-якої ситуації. У цей час важливо не піддаватися імпульсивним рішенням і не дозволяти емоціям керувати фінансовими чи професійними справами.

Однією з головних астрологічних подій стане перехід Сонця до знаку Лева 22 липня. Це означатиме завершення більш спокійного та емоційного періоду, характерного для Рака, і початок етапу, коли зростатимуть упевненість у собі, прагнення до лідерства та бажання проявити власні здібності. Для багатьох знаків це стане гарним моментом, щоб заявити про себе, розпочати творчі проєкти або повернутися до давно відкладених ідей.

Ретроградний Меркурій протягом усього тижня нагадуватиме про необхідність уважно ставитися до листування, документів і домовленостей. Якщо виникне потреба повернутися до старих справ, це стане можливістю виправити помилки й завершити те, що раніше не вдалося довести до кінця.

Гороскоп на тиждень 20-26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен
21 березня –
19 квітня

Цей тиждень вимагатиме від Овнів терпіння та вміння працювати в команді. На початку періоду можуть виникнути питання, пов'язані з переговорами, новими домовленостями або зміною робочих планів. Не поспішайте діяти самостійно – підтримка колег чи партнерів допоможе досягти кращого результату.

У фінансовій сфері варто утриматися від імпульсивних витрат. Якщо плануєте великі покупки або інвестиції, уважно перевіряйте всі умови. У другій половині тижня, після переходу Сонця до Лева, зросте ваша впевненість у власних силах, що стане хорошою нагодою проявити ініціативу.

У коханні головною темою стане відвертість. Самотні Овни можуть познайомитися з людиною, яка поділяє їхні інтереси, а тим, хто вже у стосунках, варто більше часу приділити спільному відпочинку.

Головна порада тижня: не поспішайте – продумані рішення принесуть більше користі, ніж швидкі дії.

Телець
20 квітня –
20 травня

Для Тельців це буде продуктивний тиждень, особливо в питаннях роботи та фінансів. З'явиться можливість завершити проєкти, які давно потребували уваги, або повернутися до ідей, відкладених кілька місяців тому. Ретроградний Меркурій сприятиме виправленню старих помилок і перегляду попередніх домовленостей.

Фінансова ситуація залишатиметься стабільною, якщо уникати необдуманих витрат. Наприкінці тижня можливі цікаві пропозиції щодо додаткового заробітку або професійного розвитку.

У стосунках варто бути уважнішими до потреб близьких. Іноді просте щире запитання або підтримка матимуть більше значення, ніж дорогі подарунки.

Головна порада тижня: використовуйте накопичений досвід – саме він допоможе досягти найкращих результатів.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Тиждень принесе Близнюкам багато спілкування, нових контактів і цікавих ідей. Ви легко знаходитимете спільну мову з людьми, однак ретроградний Меркурій нагадуватиме: не всі обіцянки будуть виконані вчасно. Тому важливо фіксувати домовленості й не залишати простору для подвійного трактування.

У професійній сфері з'явиться шанс повернутися до старого проєкту або відновити співпрацю, яка раніше здавалася завершеною. Не виключено, що саме вона відкриє нові перспективи.

Особисте життя буде насиченим. Самотнім Близнюкам варто бути відкритими до нових знайомств, а тим, хто має пару, корисно більше часу проводити разом, обговорюючи спільні плани.

Головна порада тижня: уважно ставтеся до інформації – перевірені факти стануть вашою перевагою.

Рак
21 червня –
22 липня

Для Раків цей тиждень стане часом переосмислення. Ретроградний Меркурій у вашому знаку може повертати до незавершених справ, старих знайомств або питань, які давно потребують відповіді. Не варто цього боятися – зараз є чудова нагода розставити всі крапки над «і».

На роботі не поспішайте брати на себе додаткові обов'язки. Спочатку завершіть те, що вже розпочали. Фінансові питання краще вирішувати після ретельного аналізу всіх деталей.

У стосунках важливо відкрито говорити про свої почуття. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь, а підтримка рідних додасть впевненості у власних силах.

Головна порада тижня: не бійтеся повертатися до старих тем, якщо це допоможе рухатися вперед.

Лев
23 липня –
22 серпня

Цей тиждень стане для Левів одним із найцікавіших у липні. Уже з 22 липня, коли Сонце увійде до вашого знаку, ви відчуєте приплив енергії, впевненості та бажання діяти. Якщо останнім часом ви сумнівалися у власних силах, тепер настане момент повернутися до амбітних планів.

У професійній сфері відкриються можливості проявити лідерські якості. Ваші ідеї можуть знайти підтримку керівництва або партнерів, однак ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти всі документи й не поспішати з підписанням важливих угод.

У коханні тиждень сприятиме романтичним зустрічам, спільному відпочинку та відвертим розмовам. Самотні Леви можуть познайомитися з людиною, яка відіграє важливу роль у найближчому майбутньому.

Головна порада тижня: сміливо проявляйте свої сильні сторони, але не забувайте дослухатися до порад тих, кому довіряєте.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів це буде тиждень системної роботи та наведення порядку. Вам вдасться успішно завершити кілька важливих справ, які давно вимагали уваги. Особливо вдало складатимуться питання, пов'язані з фінансами, документами та професійним розвитком.

Ретроградний Меркурій може повернути до старих робочих проєктів або контактів. Не поспішайте відмовлятися від пропозицій – деякі з них можуть виявитися вигіднішими, ніж здається на перший погляд.

В особистому житті намагайтеся не критикувати близьких через дрібниці. Підтримка та спокійний діалог принесуть значно кращий результат.

Головна порада тижня: не прагніть контролювати все – іноді варто дозволити подіям розвиватися природно.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Початок тижня, коли Місяць перебуватиме у вашому знаку, подарує Терезам додаткову впевненість і бажання діяти. Це гарний час для переговорів, відновлення стосунків, обговорення нових проєктів і пошуку союзників.

У фінансовій сфері варто зберігати обережність. Великі покупки або нові зобов'язання краще приймати лише після детального аналізу. Наприкінці тижня можуть з'явитися цікаві можливості для професійного розвитку або навчання.

У коханні намагайтеся більше слухати партнера. Відвертість і взаємна повага допоможуть уникнути конфліктів.

Головна порада тижня: компроміс не означає поступку – він може стати найкращим шляхом до успіху.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Для Скорпіонів тиждень стане часом глибокого аналізу та переоцінки пріоритетів. У середині тижня, коли Місяць увійде до вашого знаку, емоції можуть загостритися, однак саме це допоможе зрозуміти, які зміни давно назріли.

На роботі не виключені нові виклики або несподівані завдання. Не варто сприймати їх як проблему – вони дадуть можливість проявити професіоналізм. У фінансових питаннях краще уникати ризикованих рішень і сумнівних пропозицій.

В особистому житті настав час залишити в минулому старі образи. Відверта розмова або щире вибачення можуть змінити ситуацію на краще.

Головна порада тижня: використовуйте свою рішучість для конструктивних змін, а не для боротьби з обставинами.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Тиждень подарує Стрільцям нові перспективи та цікаві знайомства. Після напруженого періоду ви відчуєте бажання рухатися вперед і братися за справи, які давно відкладали. Особливо вдало складатимуться питання, пов'язані з навчанням, відрядженнями, професійним розвитком або пошуком нових партнерів.

Фінансова ситуація залишатиметься стабільною, якщо уникати необдуманих витрат. Ретроградний Меркурій радить не поспішати з підписанням довгострокових угод і уважно перевіряти всі документи.

У коханні варто більше часу приділити щирому спілкуванню. Самотні Стрільці можуть зав'язати перспективне знайомство, а тим, хто вже має пару, тиждень подарує можливість зміцнити взаєморозуміння.

Головна порада тижня: не бійтеся відкривати нові горизонти, але дійте послідовно.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Для Козорогів цей тиждень стане продуктивним у професійному плані. Ви зможете завершити важливі справи, розібратися з накопиченими питаннями та закласти основу для майбутніх проєктів. Практичність і дисципліна допоможуть швидко знайти правильні рішення навіть у непростих ситуаціях.

У фінансових питаннях варто уникати ризику. Якщо виникне потреба вкладати кошти або змінювати умови співпраці, краще кілька разів перевірити всі деталі.

В особистому житті знайдіть час для близьких. Навіть коротка спільна вечеря чи прогулянка допоможе зміцнити стосунки.

Головна порада тижня: успіх прийде завдяки системній роботі, а не поспішним рішенням.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Водоліїв очікує тиждень нових ідей та нестандартних рішень. Ви зможете побачити перспективи там, де інші помічають лише труднощі. Саме тому цей період добре підходить для творчої роботи, навчання, запуску нових проєктів або професійних експериментів.

Водночас ретроградний Меркурій радить не поспішати з остаточними висновками. Якщо інформації бракує, краще взяти паузу й дочекатися додаткових деталей.

У стосунках не бійтеся говорити про свої почуття. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь і зміцнить довіру.

Головна порада тижня: навіть найсміливіші ідеї потребують чіткого плану.

Риби
19 лютого –
20 березня

Для Риб тиждень стане часом відновлення внутрішньої рівноваги. Ви відчуєте потребу більше часу проводити з людьми, які надихають і підтримують. Не варто перевантажувати себе зайвими обов'язками – іноді найкращим рішенням буде зробити паузу й переосмислити подальші кроки.

У професійній сфері можливе повернення до старого проєкту або пропозиції, яку ви колись відхилили. Не поспішайте відповідати – уважний аналіз допоможе побачити нові перспективи.

У фінансових питаннях зберігайте поміркованість. Великі покупки краще планувати заздалегідь.

Головна порада тижня: довіряйте інтуїції, але перевіряйте факти.

Чого очікувати від тижня 20-26 липня 2026 року

Новий тиждень стане періодом переходу від підготовки до активних дій. Його початок буде сприятливим для переговорів, пошуку компромісів, завершення незакінчених справ і наведення порядку в робочих процесах. Після переходу Сонця до знаку Лева зросте бажання проявляти ініціативу, брати відповідальність і сміливіше заявляти про власні ідеї.

Попри позитивні тенденції, ретроградний Меркурій вимагатиме уважності до деталей. Це не найкращий період для поспішних висновків або необдуманих рішень. Натомість він добре підходить для аналізу, виправлення помилок, відновлення контактів і завершення проєктів, які залишалися відкритими.

Тиждень буде особливо вдалим для навчання, професійного розвитку, творчих починань, сімейних зустрічей і довгострокового планування.

Найщасливіші знаки тижня

  • Лев – перехід Сонця у ваш знак принесе приплив енергії, нові можливості та впевненість у власних силах.
  • Діва – уважність до деталей і практичний підхід допоможуть досягти успіху як у роботі, так і у фінансових питаннях.
  • Терези – початок тижня відкриє хороші можливості для переговорів, нових знайомств і зміцнення особистих стосунків.

Кому варто бути уважнішим

  • Рак – не поспішайте з емоційними рішеннями. Ретроградний Меркурій може повертати до старих ситуацій, які потребують спокійного аналізу.
  • Скорпіон – контролюйте емоції та уникайте конфліктів. Зваженість допоможе уникнути непотрібних суперечок.
  • Близнюки – уважно перевіряйте інформацію та домовленості, щоб уникнути прикрих непорозумінь.

Сприятливі дні тижня

  • 20–21 липня – переговори, командна робота, нові знайомства, врегулювання суперечок.
  • 22–23 липня – творчість, запуск нових проєктів, прояв лідерських якостей після переходу Сонця до Лева.
  • 25–26 липня – планування, сімейний відпочинок, навчання, аналіз фінансових і професійних питань.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.
Теги: відпочинок Сонце Місяць гороскоп знаки Зодіаку астрологія соціум

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