Календар матчів Серії А сезону 2026/27: битва за Скудетто та найгарячіші дербі Італії

Дізнайтеся, коли стартує і завершиться чемпіонат Італії з футболу, скільки турів буде зіграно та чого очікувати від нового сезону

Італійська Серія А офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, майже десять місяців боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.

Новий сезон стартує 22 серпня 2026 року, а завершиться 30 травня 2027-го. Чемпіонат Італії проходитиме за участю 20 клубів, кожен із яких проведе по 38 матчів. Загалом уболівальники побачать 380 поєдинків упродовж сезону.

Перший тур, який розпочнеться 22 серпня, відкриє новий футбольний рік в Італії, а всі команди розпочнуть боротьбу за Скудетто, місця в єврокубках і право залишитися в еліті. Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь італійських клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.

Серія А традиційно входить до числа найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон – «Інтер» – спробує захистити Скудетто, а головні претенденти нав'яжуть боротьбу за титул. Особливу увагу вболівальників привернуть найпринциповіші протистояння італійського футболу. Насамперед це Derby d'Italia між «Ювентусом» та «Інтером», яке вже багато десятиліть вважається одним з найважливіших матчів країни. Не меншої уваги заслуговують Derby della Madonnina («Мілан» – «Інтер»), Derby della Capitale («Рома» – «Лаціо») та Derby della Mole («Ювентус» – «Торіно»). Саме ці поєдинки щороку стають окрасою календаря Серії А та привертають увагу мільйонів уболівальників у всьому світі.

Серія А (Італія) – Розклад матчів сезону 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості Тур 1

22.08.2026 Інтер -:- Монца 22.08.2026 Удінезе -:- Комо 22.08.2026 Дженоа -:- Наполі 22.08.2026 Парма -:- Кальярі 23.08.2026 Венеція -:- Лечче 23.08.2026 Фрозіноне -:- Ювентус 23.08.2026 Аталанта -:- Сассуоло 23.08.2026 Торіно -:- Мілан 24.08.2026 Болонья -:- Лаціо 24.08.2026 Рома -:- Фіорентина Тур 2

28.08.2026 Мілан -:- Венеція 29.08.2026 Монца -:- Удінезе 29.08.2026 Сассуоло -:- Торіно 29.08.2026 Фіорентина -:- Фрозіноне 29.08.2026 Ювентус -:- Парма 30.08.2026 Наполі -:- Комо 30.08.2026 Кальярі -:- Інтер 30.08.2026 Лаціо -:- Дженоа 31.08.2026 Лечче -:- Рома 31.08.2026 Аталанта -:- Болонья Тур 3

04.09.2026 Дженоа -:- Комо 05.09.2026 Фіорентина -:- Торіно 05.09.2026 Інтер -:- Наполі 05.09.2026 Рома -:- Аталанта 06.09.2026 Парма -:- Монца 06.09.2026 Фрозіноне -:- Венеція 06.09.2026 Болонья -:- Сассуоло 06.09.2026 Ювентус -:- Мілан 07.09.2026 Кальярі -:- Лечче 07.09.2026 Удінезе -:- Лаціо Тур 4

11.09.2026 Венеція -:- Фіорентина 12.09.2026 Дженоа -:- Фрозіноне 12.09.2026 Сассуоло -:- Ювентус 12.09.2026 Аталанта -:- Кальярі 13.09.2026 Торіно -:- Рома 13.09.2026 Комо -:- Парма 13.09.2026 Лечче -:- Монца 13.09.2026 Наполі -:- Болонья 13.09.2026 Лаціо -:- Мілан 14.09.2026 Інтер -:- Удінезе Тур 5

18.09.2026 Монца -:- Сассуоло 19.09.2026 Болонья -:- Торіно 19.09.2026 Удінезе -:- Кальярі 19.09.2026 Рома -:- Інтер 19.09.2026 Венеція -:- Лаціо 20.09.2026 Фіорентина -:- Наполі 20.09.2026 Парма -:- Дженоа 20.09.2026 Фрозіноне -:- Комо 20.09.2026 Ювентус -:- Аталанта 20.09.2026 Мілан -:- Лечче Тур 6

11.10.2026 Аталанта -:- Венеція 11.10.2026 Дженоа -:- Фіорентина 11.10.2026 Інтер -:- Парма 11.10.2026 Кальярі -:- Ювентус 11.10.2026 Комо -:- Рома 11.10.2026 Лаціо -:- Монца 11.10.2026 Лечче -:- Болонья 11.10.2026 Наполі -:- Фрозіноне 11.10.2026 Сассуоло -:- Мілан 11.10.2026 Торіно -:- Удінезе Тур 7

18.10.2026 Болонья -:- Інтер 18.10.2026 Венеція -:- Наполі 18.10.2026 Мілан -:- Аталанта 18.10.2026 Монца -:- Кальярі 18.10.2026 Парма -:- Торіно 18.10.2026 Рома -:- Дженоа 18.10.2026 Удінезе -:- Лечче 18.10.2026 Фіорентина -:- Комо 18.10.2026 Фрозіноне -:- Сассуоло 18.10.2026 Ювентус -:- Лаціо Тур 8

25.10.2026 Аталанта -:- Фрозіноне 25.10.2026 Дженоа -:- Венеція 25.10.2026 Інтер -:- Фіорентина 25.10.2026 Кальярі -:- Болонья 25.10.2026 Комо -:- Сассуоло 25.10.2026 Лаціо -:- Парма 25.10.2026 Лечче -:- Ювентус 25.10.2026 Наполі -:- Рома 25.10.2026 Торіно -:- Монца 25.10.2026 Удінезе -:- Мілан Тур 9

28.10.2026 Венеція -:- Інтер 28.10.2026 Дженоа -:- Ювентус 28.10.2026 Мілан -:- Болонья 28.10.2026 Монца -:- Наполі 28.10.2026 Парма -:- Удінезе 28.10.2026 Рома -:- Кальярі 28.10.2026 Сассуоло -:- Лаціо 28.10.2026 Торіно -:- Комо 28.10.2026 Фіорентина -:- Аталанта 28.10.2026 Фрозіноне -:- Лечче Тур 10

01.11.2026 Аталанта -:- Парма 01.11.2026 Болонья -:- Монца 01.11.2026 Комо -:- Венеція 01.11.2026 Лаціо -:- Кальярі 01.11.2026 Лечче -:- Дженоа 01.11.2026 Мілан -:- Інтер 01.11.2026 Сассуоло -:- Фіорентина 01.11.2026 Удінезе -:- Рома 01.11.2026 Фрозіноне -:- Торіно 01.11.2026 Ювентус -:- Наполі Тур 11

08.11.2026 Венеція -:- Удінезе 08.11.2026 Дженоа -:- Мілан 08.11.2026 Інтер -:- Комо 08.11.2026 Кальярі -:- Фрозіноне 08.11.2026 Монца -:- Аталанта 08.11.2026 Наполі -:- Лаціо 08.11.2026 Парма -:- Болонья 08.11.2026 Рома -:- Сассуоло 08.11.2026 Торіно -:- Лечче 08.11.2026 Фіорентина -:- Ювентус Тур 12

22.11.2026 Аталанта -:- Інтер 22.11.2026 Болонья -:- Удінезе 22.11.2026 Комо -:- Кальярі 22.11.2026 Лаціо -:- Лечче 22.11.2026 Мілан -:- Фрозіноне 22.11.2026 Монца -:- Фіорентина 22.11.2026 Наполі -:- Торіно 22.11.2026 Парма -:- Рома 22.11.2026 Сассуоло -:- Дженоа 22.11.2026 Ювентус -:- Венеція Тур 13

29.11.2026 Венеція -:- Болонья 29.11.2026 Інтер -:- Дженоа 29.11.2026 Кальярі -:- Мілан 29.11.2026 Комо -:- Ювентус 29.11.2026 Лечче -:- Аталанта 29.11.2026 Рома -:- Монца 29.11.2026 Сассуоло -:- Наполі 29.11.2026 Торіно -:- Лаціо 29.11.2026 Удінезе -:- Фіорентина 29.11.2026 Фрозіноне -:- Парма Тур 14

06.12.2026 Болонья -:- Рома 06.12.2026 Венеція -:- Сассуоло 06.12.2026 Дженоа -:- Торіно 06.12.2026 Лаціо -:- Аталанта 06.12.2026 Мілан -:- Парма 06.12.2026 Монца -:- Комо 06.12.2026 Наполі -:- Лечче 06.12.2026 Фіорентина -:- Кальярі 06.12.2026 Фрозіноне -:- Інтер 06.12.2026 Ювентус -:- Удінезе Тур 15

13.12.2026 Аталанта -:- Дженоа 13.12.2026 Інтер -:- Торіно 13.12.2026 Кальярі -:- Венеція 13.12.2026 Комо -:- Болонья 13.12.2026 Лаціо -:- Рома 13.12.2026 Лечче -:- Сассуоло 13.12.2026 Наполі -:- Мілан 13.12.2026 Парма -:- Фіорентина 13.12.2026 Удінезе -:- Фрозіноне 13.12.2026 Ювентус -:- Монца Тур 16

20.12.2026 Аталанта -:- Наполі 20.12.2026 Венеція -:- Монца 20.12.2026 Дженоа -:- Удінезе 20.12.2026 Лечче -:- Інтер 20.12.2026 Мілан -:- Комо 20.12.2026 Рома -:- Ювентус 20.12.2026 Сассуоло -:- Парма 20.12.2026 Торіно -:- Кальярі 20.12.2026 Фіорентина -:- Болонья 20.12.2026 Фрозіноне -:- Лаціо Тур 17

03.01.2027 Болонья -:- Ювентус 03.01.2027 Інтер -:- Сассуоло 03.01.2027 Кальярі -:- Дженоа 03.01.2027 Комо -:- Лечче 03.01.2027 Монца -:- Мілан 03.01.2027 Парма -:- Наполі 03.01.2027 Рома -:- Фрозіноне 03.01.2027 Торіно -:- Венеція 03.01.2027 Удінезе -:- Аталанта 03.01.2027 Фіорентина -:- Лаціо Тур 18

06.01.2027 Аталанта -:- Комо 06.01.2027 Венеція -:- Рома 06.01.2027 Дженоа -:- Монца 06.01.2027 Лаціо -:- Інтер 06.01.2027 Лечче -:- Парма 06.01.2027 Мілан -:- Фіорентина 06.01.2027 Наполі -:- Кальярі 06.01.2027 Сассуоло -:- Удінезе 06.01.2027 Фрозіноне -:- Болонья 06.01.2027 Ювентус -:- Торіно Тур 19

10.01.2027 Болонья -:- Дженоа 10.01.2027 Інтер -:- Ювентус 10.01.2027 Кальярі -:- Сассуоло 10.01.2027 Комо -:- Лаціо 10.01.2027 Монца -:- Фрозіноне 10.01.2027 Парма -:- Венеція 10.01.2027 Рома -:- Мілан 10.01.2027 Торіно -:- Аталанта 10.01.2027 Удінезе -:- Наполі 10.01.2027 Фіорентина -:- Лечче Тур 20

17.01.2027 Аталанта -:- Рома 17.01.2027 Венеція -:- Фрозіноне 17.01.2027 Кальярі -:- Комо 17.01.2027 Лаціо -:- Болонья 17.01.2027 Лечче -:- Удінезе 17.01.2027 Мілан -:- Торіно 17.01.2027 Наполі -:- Фіорентина 17.01.2027 Парма -:- Інтер 17.01.2027 Сассуоло -:- Монца 17.01.2027 Ювентус -:- Дженоа Тур 21

24.01.2027 Болонья -:- Аталанта 24.01.2027 Дженоа -:- Парма 24.01.2027 Інтер -:- Венеція 24.01.2027 Комо -:- Наполі 24.01.2027 Лечче -:- Торіно 24.01.2027 Монца -:- Лаціо 24.01.2027 Рома -:- Удінезе 24.01.2027 Фіорентина -:- Сассуоло 24.01.2027 Фрозіноне -:- Мілан 24.01.2027 Ювентус -:- Кальярі Тур 22

31.01.2027 Аталанта -:- Фіорентина 31.01.2027 Дженоа -:- Лечче 31.01.2027 Кальярі -:- Парма 31.01.2027 Лаціо -:- Венеція 31.01.2027 Мілан -:- Ювентус 31.01.2027 Монца -:- Рома 31.01.2027 Наполі -:- Інтер 31.01.2027 Сассуоло -:- Комо 31.01.2027 Торіно -:- Фрозіноне 31.01.2027 Удінезе -:- Болонья Тур 23

07.02.2027 Аталанта -:- Лаціо 07.02.2027 Болонья -:- Мілан 07.02.2027 Венеція -:- Дженоа 07.02.2027 Інтер -:- Кальярі 07.02.2027 Комо -:- Монца 07.02.2027 Лечче -:- Наполі 07.02.2027 Парма -:- Фрозіноне 07.02.2027 Рома -:- Торіно 07.02.2027 Фіорентина -:- Удінезе 07.02.2027 Ювентус -:- Сассуоло Тур 24

14.02.2027 Болонья -:- Комо 14.02.2027 Дженоа -:- Аталанта 14.02.2027 Інтер -:- Мілан 14.02.2027 Кальярі -:- Лаціо 14.02.2027 Монца -:- Лечче 14.02.2027 Наполі -:- Ювентус 14.02.2027 Рома -:- Парма 14.02.2027 Торіно -:- Сассуоло 14.02.2027 Удінезе -:- Венеція 14.02.2027 Фрозіноне -:- Фіорентина Тур 25

21.02.2027 Аталанта -:- Монца 21.02.2027 Венеція -:- Кальярі 21.02.2027 Комо -:- Торіно 21.02.2027 Лаціо -:- Наполі 21.02.2027 Лечче -:- Фрозіноне 21.02.2027 Мілан -:- Дженоа 21.02.2027 Сассуоло -:- Рома 21.02.2027 Удінезе -:- Парма 21.02.2027 Фіорентина -:- Інтер 21.02.2027 Ювентус -:- Болонья Тур 26

28.02.2027 Болонья -:- Лечче 28.02.2027 Дженоа -:- Лаціо 28.02.2027 Інтер -:- Аталанта 28.02.2027 Кальярі -:- Удінезе 28.02.2027 Комо -:- Мілан 28.02.2027 Монца -:- Ювентус 28.02.2027 Парма -:- Сассуоло 28.02.2027 Рома -:- Венеція 28.02.2027 Торіно -:- Фіорентина 28.02.2027 Фрозіноне -:- Наполі Тур 27

07.03.2027 Аталанта -:- Торіно 07.03.2027 Лаціо -:- Фрозіноне 07.03.2027 Лечче -:- Комо 07.03.2027 Мілан -:- Кальярі 07.03.2027 Монца -:- Дженоа 07.03.2027 Наполі -:- Парма 07.03.2027 Сассуоло -:- Болонья 07.03.2027 Удінезе -:- Інтер 07.03.2027 Фіорентина -:- Венеція 07.03.2027 Ювентус -:- Рома Тур 28

14.03.2027 Болонья -:- Наполі 14.03.2027 Венеція -:- Аталанта 14.03.2027 Дженоа -:- Рома 14.03.2027 Кальярі -:- Фіорентина 14.03.2027 Комо -:- Удінезе 14.03.2027 Лаціо -:- Ювентус 14.03.2027 Мілан -:- Сассуоло 14.03.2027 Парма -:- Лечче 14.03.2027 Торіно -:- Інтер 14.03.2027 Фрозіноне -:- Монца Тур 29

21.03.2027 Аталанта -:- Мілан 21.03.2027 Інтер -:- Фрозіноне 21.03.2027 Монца -:- Болонья 21.03.2027 Наполі -:- Венеція 21.03.2027 Парма -:- Лаціо 21.03.2027 Рома -:- Лечче 21.03.2027 Сассуоло -:- Кальярі 21.03.2027 Удінезе -:- Торіно 21.03.2027 Фіорентина -:- Дженоа 21.03.2027 Ювентус -:- Комо Тур 30

04.04.2027 Венеція -:- Парма 04.04.2027 Дженоа -:- Інтер 04.04.2027 Кальярі -:- Наполі 04.04.2027 Комо -:- Фіорентина 04.04.2027 Лечче -:- Лаціо 04.04.2027 Мілан -:- Монца 04.04.2027 Рома -:- Болонья 04.04.2027 Сассуоло -:- Аталанта 04.04.2027 Торіно -:- Ювентус 04.04.2027 Фрозіноне -:- Удінезе Тур 31

11.04.2027 Болонья -:- Венеція 11.04.2027 Інтер -:- Рома 11.04.2027 Кальярі -:- Аталанта 11.04.2027 Лаціо -:- Торіно 11.04.2027 Наполі -:- Сассуоло 11.04.2027 Парма -:- Комо 11.04.2027 Удінезе -:- Монца 11.04.2027 Фіорентина -:- Мілан 11.04.2027 Фрозіноне -:- Дженоа 11.04.2027 Ювентус -:- Лечче Тур 32

18.04.2027 Аталанта -:- Удінезе 18.04.2027 Болонья -:- Кальярі 18.04.2027 Венеція -:- Ювентус 18.04.2027 Комо -:- Фрозіноне 18.04.2027 Мілан -:- Наполі 18.04.2027 Монца -:- Інтер 18.04.2027 Рома -:- Лаціо 18.04.2027 Сассуоло -:- Лечче 18.04.2027 Торіно -:- Дженоа 18.04.2027 Фіорентина -:- Парма Тур 33

25.04.2027 Венеція -:- Торіно 25.04.2027 Дженоа -:- Сассуоло 25.04.2027 Інтер -:- Болонья 25.04.2027 Кальярі -:- Монца 25.04.2027 Лаціо -:- Комо 25.04.2027 Лечче -:- Мілан 25.04.2027 Наполі -:- Удінезе 25.04.2027 Парма -:- Аталанта 25.04.2027 Фрозіноне -:- Рома 25.04.2027 Ювентус -:- Фіорентина Тур 34

02.05.2027 Аталанта -:- Ювентус 02.05.2027 Болонья -:- Фіорентина 02.05.2027 Комо -:- Інтер 02.05.2027 Лечче -:- Кальярі 02.05.2027 Мілан -:- Лаціо 02.05.2027 Монца -:- Венеція 02.05.2027 Рома -:- Наполі 02.05.2027 Сассуоло -:- Фрозіноне 02.05.2027 Торіно -:- Парма 02.05.2027 Удінезе -:- Дженоа Тур 35

09.05.2027 Венеція -:- Комо 09.05.2027 Дженоа -:- Кальярі 09.05.2027 Інтер -:- Лечче 09.05.2027 Лаціо -:- Сассуоло 09.05.2027 Наполі -:- Монца 09.05.2027 Парма -:- Мілан 09.05.2027 Торіно -:- Болонья 09.05.2027 Удінезе -:- Ювентус 09.05.2027 Фіорентина -:- Рома 09.05.2027 Фрозіноне -:- Аталанта Тур 36

16.05.2027 Болонья -:- Фрозіноне 16.05.2027 Кальярі -:- Торіно 16.05.2027 Комо -:- Аталанта 16.05.2027 Лаціо -:- Удінезе 16.05.2027 Лечче -:- Фіорентина 16.05.2027 Мілан -:- Рома 16.05.2027 Монца -:- Парма 16.05.2027 Наполі -:- Дженоа 16.05.2027 Сассуоло -:- Венеція 16.05.2027 Ювентус -:- Інтер Тур 37

23.05.2027 Аталанта -:- Лечче 23.05.2027 Венеція -:- Мілан 23.05.2027 Дженоа -:- Болонья 23.05.2027 Інтер -:- Лаціо 23.05.2027 Парма -:- Ювентус 23.05.2027 Рома -:- Комо 23.05.2027 Торіно -:- Наполі 23.05.2027 Удінезе -:- Сассуоло 23.05.2027 Фіорентина -:- Монца 23.05.2027 Фрозіноне -:- Кальярі Тур 38

30.05.2027 Болонья -:- Парма 30.05.2027 Кальярі -:- Рома 30.05.2027 Комо -:- Дженоа 30.05.2027 Лаціо -:- Фіорентина 30.05.2027 Лечче -:- Венеція 30.05.2027 Мілан -:- Удінезе 30.05.2027 Монца -:- Торіно 30.05.2027 Наполі -:- Аталанта 30.05.2027 Сассуоло -:- Інтер 30.05.2027 Ювентус -:- Фрозіноне

Новий сезон Серії А обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.

Турнірна таблиця Чемпіонату Італії з футболу сезону 2026/27