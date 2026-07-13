Календар матчів Серії А сезону 2026/27: битва за Скудетто та найгарячіші дербі Італії
Дізнайтеся, коли стартує і завершиться чемпіонат Італії з футболу, скільки турів буде зіграно та чого очікувати від нового сезону
Італійська Серія А офіційно представила календар нового сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком». Попереду – 38 турів, майже десять місяців боротьби за чемпіонський титул, єврокубкові місця та збереження прописки в елітному дивізіоні.
Новий сезон стартує 22 серпня 2026 року, а завершиться 30 травня 2027-го. Чемпіонат Італії проходитиме за участю 20 клубів, кожен із яких проведе по 38 матчів. Загалом уболівальники побачать 380 поєдинків упродовж сезону.
Перший тур, який розпочнеться 22 серпня, відкриє новий футбольний рік в Італії, а всі команди розпочнуть боротьбу за Скудетто, місця в єврокубках і право залишитися в еліті. Водночас календар, як і щороку, може зазнати окремих змін через телетрансляції, участь італійських клубів у єврокубках та інші організаційні обставини.
Серія А традиційно входить до числа найсильніших футбольних чемпіонатів Європи. Новий сезон обіцяє бути особливо цікавим: чинний чемпіон – «Інтер» – спробує захистити Скудетто, а головні претенденти нав'яжуть боротьбу за титул. Особливу увагу вболівальників привернуть найпринциповіші протистояння італійського футболу. Насамперед це Derby d'Italia між «Ювентусом» та «Інтером», яке вже багато десятиліть вважається одним з найважливіших матчів країни. Не меншої уваги заслуговують Derby della Madonnina («Мілан» – «Інтер»), Derby della Capitale («Рома» – «Лаціо») та Derby della Mole («Ювентус» – «Торіно»). Саме ці поєдинки щороку стають окрасою календаря Серії А та привертають увагу мільйонів уболівальників у всьому світі.
Серія А (Італія) – Розклад матчів сезону 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|22.08.2026
|Інтер
|-:-
|Монца
|22.08.2026
|Удінезе
|-:-
|Комо
|22.08.2026
|Дженоа
|-:-
|Наполі
|22.08.2026
|Парма
|-:-
|Кальярі
|23.08.2026
|Венеція
|-:-
|Лечче
|23.08.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Ювентус
|23.08.2026
|Аталанта
|-:-
|Сассуоло
|23.08.2026
|Торіно
|-:-
|Мілан
|24.08.2026
|Болонья
|-:-
|Лаціо
|24.08.2026
|Рома
|-:-
|Фіорентина
|Тур 2
|28.08.2026
|Мілан
|-:-
|Венеція
|29.08.2026
|Монца
|-:-
|Удінезе
|29.08.2026
|Сассуоло
|-:-
|Торіно
|29.08.2026
|Фіорентина
|-:-
|Фрозіноне
|29.08.2026
|Ювентус
|-:-
|Парма
|30.08.2026
|Наполі
|-:-
|Комо
|30.08.2026
|Кальярі
|-:-
|Інтер
|30.08.2026
|Лаціо
|-:-
|Дженоа
|31.08.2026
|Лечче
|-:-
|Рома
|31.08.2026
|Аталанта
|-:-
|Болонья
|Тур 3
|04.09.2026
|Дженоа
|-:-
|Комо
|05.09.2026
|Фіорентина
|-:-
|Торіно
|05.09.2026
|Інтер
|-:-
|Наполі
|05.09.2026
|Рома
|-:-
|Аталанта
|06.09.2026
|Парма
|-:-
|Монца
|06.09.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Венеція
|06.09.2026
|Болонья
|-:-
|Сассуоло
|06.09.2026
|Ювентус
|-:-
|Мілан
|07.09.2026
|Кальярі
|-:-
|Лечче
|07.09.2026
|Удінезе
|-:-
|Лаціо
|Тур 4
|11.09.2026
|Венеція
|-:-
|Фіорентина
|12.09.2026
|Дженоа
|-:-
|Фрозіноне
|12.09.2026
|Сассуоло
|-:-
|Ювентус
|12.09.2026
|Аталанта
|-:-
|Кальярі
|13.09.2026
|Торіно
|-:-
|Рома
|13.09.2026
|Комо
|-:-
|Парма
|13.09.2026
|Лечче
|-:-
|Монца
|13.09.2026
|Наполі
|-:-
|Болонья
|13.09.2026
|Лаціо
|-:-
|Мілан
|14.09.2026
|Інтер
|-:-
|Удінезе
|Тур 5
|18.09.2026
|Монца
|-:-
|Сассуоло
|19.09.2026
|Болонья
|-:-
|Торіно
|19.09.2026
|Удінезе
|-:-
|Кальярі
|19.09.2026
|Рома
|-:-
|Інтер
|19.09.2026
|Венеція
|-:-
|Лаціо
|20.09.2026
|Фіорентина
|-:-
|Наполі
|20.09.2026
|Парма
|-:-
|Дженоа
|20.09.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Комо
|20.09.2026
|Ювентус
|-:-
|Аталанта
|20.09.2026
|Мілан
|-:-
|Лечче
|Тур 6
|11.10.2026
|Аталанта
|-:-
|Венеція
|11.10.2026
|Дженоа
|-:-
|Фіорентина
|11.10.2026
|Інтер
|-:-
|Парма
|11.10.2026
|Кальярі
|-:-
|Ювентус
|11.10.2026
|Комо
|-:-
|Рома
|11.10.2026
|Лаціо
|-:-
|Монца
|11.10.2026
|Лечче
|-:-
|Болонья
|11.10.2026
|Наполі
|-:-
|Фрозіноне
|11.10.2026
|Сассуоло
|-:-
|Мілан
|11.10.2026
|Торіно
|-:-
|Удінезе
|Тур 7
|18.10.2026
|Болонья
|-:-
|Інтер
|18.10.2026
|Венеція
|-:-
|Наполі
|18.10.2026
|Мілан
|-:-
|Аталанта
|18.10.2026
|Монца
|-:-
|Кальярі
|18.10.2026
|Парма
|-:-
|Торіно
|18.10.2026
|Рома
|-:-
|Дженоа
|18.10.2026
|Удінезе
|-:-
|Лечче
|18.10.2026
|Фіорентина
|-:-
|Комо
|18.10.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Сассуоло
|18.10.2026
|Ювентус
|-:-
|Лаціо
|Тур 8
|25.10.2026
|Аталанта
|-:-
|Фрозіноне
|25.10.2026
|Дженоа
|-:-
|Венеція
|25.10.2026
|Інтер
|-:-
|Фіорентина
|25.10.2026
|Кальярі
|-:-
|Болонья
|25.10.2026
|Комо
|-:-
|Сассуоло
|25.10.2026
|Лаціо
|-:-
|Парма
|25.10.2026
|Лечче
|-:-
|Ювентус
|25.10.2026
|Наполі
|-:-
|Рома
|25.10.2026
|Торіно
|-:-
|Монца
|25.10.2026
|Удінезе
|-:-
|Мілан
|Тур 9
|28.10.2026
|Венеція
|-:-
|Інтер
|28.10.2026
|Дженоа
|-:-
|Ювентус
|28.10.2026
|Мілан
|-:-
|Болонья
|28.10.2026
|Монца
|-:-
|Наполі
|28.10.2026
|Парма
|-:-
|Удінезе
|28.10.2026
|Рома
|-:-
|Кальярі
|28.10.2026
|Сассуоло
|-:-
|Лаціо
|28.10.2026
|Торіно
|-:-
|Комо
|28.10.2026
|Фіорентина
|-:-
|Аталанта
|28.10.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Лечче
|Тур 10
|01.11.2026
|Аталанта
|-:-
|Парма
|01.11.2026
|Болонья
|-:-
|Монца
|01.11.2026
|Комо
|-:-
|Венеція
|01.11.2026
|Лаціо
|-:-
|Кальярі
|01.11.2026
|Лечче
|-:-
|Дженоа
|01.11.2026
|Мілан
|-:-
|Інтер
|01.11.2026
|Сассуоло
|-:-
|Фіорентина
|01.11.2026
|Удінезе
|-:-
|Рома
|01.11.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Торіно
|01.11.2026
|Ювентус
|-:-
|Наполі
|Тур 11
|08.11.2026
|Венеція
|-:-
|Удінезе
|08.11.2026
|Дженоа
|-:-
|Мілан
|08.11.2026
|Інтер
|-:-
|Комо
|08.11.2026
|Кальярі
|-:-
|Фрозіноне
|08.11.2026
|Монца
|-:-
|Аталанта
|08.11.2026
|Наполі
|-:-
|Лаціо
|08.11.2026
|Парма
|-:-
|Болонья
|08.11.2026
|Рома
|-:-
|Сассуоло
|08.11.2026
|Торіно
|-:-
|Лечче
|08.11.2026
|Фіорентина
|-:-
|Ювентус
|Тур 12
|22.11.2026
|Аталанта
|-:-
|Інтер
|22.11.2026
|Болонья
|-:-
|Удінезе
|22.11.2026
|Комо
|-:-
|Кальярі
|22.11.2026
|Лаціо
|-:-
|Лечче
|22.11.2026
|Мілан
|-:-
|Фрозіноне
|22.11.2026
|Монца
|-:-
|Фіорентина
|22.11.2026
|Наполі
|-:-
|Торіно
|22.11.2026
|Парма
|-:-
|Рома
|22.11.2026
|Сассуоло
|-:-
|Дженоа
|22.11.2026
|Ювентус
|-:-
|Венеція
|Тур 13
|29.11.2026
|Венеція
|-:-
|Болонья
|29.11.2026
|Інтер
|-:-
|Дженоа
|29.11.2026
|Кальярі
|-:-
|Мілан
|29.11.2026
|Комо
|-:-
|Ювентус
|29.11.2026
|Лечче
|-:-
|Аталанта
|29.11.2026
|Рома
|-:-
|Монца
|29.11.2026
|Сассуоло
|-:-
|Наполі
|29.11.2026
|Торіно
|-:-
|Лаціо
|29.11.2026
|Удінезе
|-:-
|Фіорентина
|29.11.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Парма
|Тур 14
|06.12.2026
|Болонья
|-:-
|Рома
|06.12.2026
|Венеція
|-:-
|Сассуоло
|06.12.2026
|Дженоа
|-:-
|Торіно
|06.12.2026
|Лаціо
|-:-
|Аталанта
|06.12.2026
|Мілан
|-:-
|Парма
|06.12.2026
|Монца
|-:-
|Комо
|06.12.2026
|Наполі
|-:-
|Лечче
|06.12.2026
|Фіорентина
|-:-
|Кальярі
|06.12.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Інтер
|06.12.2026
|Ювентус
|-:-
|Удінезе
|Тур 15
|13.12.2026
|Аталанта
|-:-
|Дженоа
|13.12.2026
|Інтер
|-:-
|Торіно
|13.12.2026
|Кальярі
|-:-
|Венеція
|13.12.2026
|Комо
|-:-
|Болонья
|13.12.2026
|Лаціо
|-:-
|Рома
|13.12.2026
|Лечче
|-:-
|Сассуоло
|13.12.2026
|Наполі
|-:-
|Мілан
|13.12.2026
|Парма
|-:-
|Фіорентина
|13.12.2026
|Удінезе
|-:-
|Фрозіноне
|13.12.2026
|Ювентус
|-:-
|Монца
|Тур 16
|20.12.2026
|Аталанта
|-:-
|Наполі
|20.12.2026
|Венеція
|-:-
|Монца
|20.12.2026
|Дженоа
|-:-
|Удінезе
|20.12.2026
|Лечче
|-:-
|Інтер
|20.12.2026
|Мілан
|-:-
|Комо
|20.12.2026
|Рома
|-:-
|Ювентус
|20.12.2026
|Сассуоло
|-:-
|Парма
|20.12.2026
|Торіно
|-:-
|Кальярі
|20.12.2026
|Фіорентина
|-:-
|Болонья
|20.12.2026
|Фрозіноне
|-:-
|Лаціо
|Тур 17
|03.01.2027
|Болонья
|-:-
|Ювентус
|03.01.2027
|Інтер
|-:-
|Сассуоло
|03.01.2027
|Кальярі
|-:-
|Дженоа
|03.01.2027
|Комо
|-:-
|Лечче
|03.01.2027
|Монца
|-:-
|Мілан
|03.01.2027
|Парма
|-:-
|Наполі
|03.01.2027
|Рома
|-:-
|Фрозіноне
|03.01.2027
|Торіно
|-:-
|Венеція
|03.01.2027
|Удінезе
|-:-
|Аталанта
|03.01.2027
|Фіорентина
|-:-
|Лаціо
|Тур 18
|06.01.2027
|Аталанта
|-:-
|Комо
|06.01.2027
|Венеція
|-:-
|Рома
|06.01.2027
|Дженоа
|-:-
|Монца
|06.01.2027
|Лаціо
|-:-
|Інтер
|06.01.2027
|Лечче
|-:-
|Парма
|06.01.2027
|Мілан
|-:-
|Фіорентина
|06.01.2027
|Наполі
|-:-
|Кальярі
|06.01.2027
|Сассуоло
|-:-
|Удінезе
|06.01.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Болонья
|06.01.2027
|Ювентус
|-:-
|Торіно
|Тур 19
|10.01.2027
|Болонья
|-:-
|Дженоа
|10.01.2027
|Інтер
|-:-
|Ювентус
|10.01.2027
|Кальярі
|-:-
|Сассуоло
|10.01.2027
|Комо
|-:-
|Лаціо
|10.01.2027
|Монца
|-:-
|Фрозіноне
|10.01.2027
|Парма
|-:-
|Венеція
|10.01.2027
|Рома
|-:-
|Мілан
|10.01.2027
|Торіно
|-:-
|Аталанта
|10.01.2027
|Удінезе
|-:-
|Наполі
|10.01.2027
|Фіорентина
|-:-
|Лечче
|Тур 20
|17.01.2027
|Аталанта
|-:-
|Рома
|17.01.2027
|Венеція
|-:-
|Фрозіноне
|17.01.2027
|Кальярі
|-:-
|Комо
|17.01.2027
|Лаціо
|-:-
|Болонья
|17.01.2027
|Лечче
|-:-
|Удінезе
|17.01.2027
|Мілан
|-:-
|Торіно
|17.01.2027
|Наполі
|-:-
|Фіорентина
|17.01.2027
|Парма
|-:-
|Інтер
|17.01.2027
|Сассуоло
|-:-
|Монца
|17.01.2027
|Ювентус
|-:-
|Дженоа
|Тур 21
|24.01.2027
|Болонья
|-:-
|Аталанта
|24.01.2027
|Дженоа
|-:-
|Парма
|24.01.2027
|Інтер
|-:-
|Венеція
|24.01.2027
|Комо
|-:-
|Наполі
|24.01.2027
|Лечче
|-:-
|Торіно
|24.01.2027
|Монца
|-:-
|Лаціо
|24.01.2027
|Рома
|-:-
|Удінезе
|24.01.2027
|Фіорентина
|-:-
|Сассуоло
|24.01.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Мілан
|24.01.2027
|Ювентус
|-:-
|Кальярі
|Тур 22
|31.01.2027
|Аталанта
|-:-
|Фіорентина
|31.01.2027
|Дженоа
|-:-
|Лечче
|31.01.2027
|Кальярі
|-:-
|Парма
|31.01.2027
|Лаціо
|-:-
|Венеція
|31.01.2027
|Мілан
|-:-
|Ювентус
|31.01.2027
|Монца
|-:-
|Рома
|31.01.2027
|Наполі
|-:-
|Інтер
|31.01.2027
|Сассуоло
|-:-
|Комо
|31.01.2027
|Торіно
|-:-
|Фрозіноне
|31.01.2027
|Удінезе
|-:-
|Болонья
|Тур 23
|07.02.2027
|Аталанта
|-:-
|Лаціо
|07.02.2027
|Болонья
|-:-
|Мілан
|07.02.2027
|Венеція
|-:-
|Дженоа
|07.02.2027
|Інтер
|-:-
|Кальярі
|07.02.2027
|Комо
|-:-
|Монца
|07.02.2027
|Лечче
|-:-
|Наполі
|07.02.2027
|Парма
|-:-
|Фрозіноне
|07.02.2027
|Рома
|-:-
|Торіно
|07.02.2027
|Фіорентина
|-:-
|Удінезе
|07.02.2027
|Ювентус
|-:-
|Сассуоло
|Тур 24
|14.02.2027
|Болонья
|-:-
|Комо
|14.02.2027
|Дженоа
|-:-
|Аталанта
|14.02.2027
|Інтер
|-:-
|Мілан
|14.02.2027
|Кальярі
|-:-
|Лаціо
|14.02.2027
|Монца
|-:-
|Лечче
|14.02.2027
|Наполі
|-:-
|Ювентус
|14.02.2027
|Рома
|-:-
|Парма
|14.02.2027
|Торіно
|-:-
|Сассуоло
|14.02.2027
|Удінезе
|-:-
|Венеція
|14.02.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Фіорентина
|Тур 25
|21.02.2027
|Аталанта
|-:-
|Монца
|21.02.2027
|Венеція
|-:-
|Кальярі
|21.02.2027
|Комо
|-:-
|Торіно
|21.02.2027
|Лаціо
|-:-
|Наполі
|21.02.2027
|Лечче
|-:-
|Фрозіноне
|21.02.2027
|Мілан
|-:-
|Дженоа
|21.02.2027
|Сассуоло
|-:-
|Рома
|21.02.2027
|Удінезе
|-:-
|Парма
|21.02.2027
|Фіорентина
|-:-
|Інтер
|21.02.2027
|Ювентус
|-:-
|Болонья
|Тур 26
|28.02.2027
|Болонья
|-:-
|Лечче
|28.02.2027
|Дженоа
|-:-
|Лаціо
|28.02.2027
|Інтер
|-:-
|Аталанта
|28.02.2027
|Кальярі
|-:-
|Удінезе
|28.02.2027
|Комо
|-:-
|Мілан
|28.02.2027
|Монца
|-:-
|Ювентус
|28.02.2027
|Парма
|-:-
|Сассуоло
|28.02.2027
|Рома
|-:-
|Венеція
|28.02.2027
|Торіно
|-:-
|Фіорентина
|28.02.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Наполі
|Тур 27
|07.03.2027
|Аталанта
|-:-
|Торіно
|07.03.2027
|Лаціо
|-:-
|Фрозіноне
|07.03.2027
|Лечче
|-:-
|Комо
|07.03.2027
|Мілан
|-:-
|Кальярі
|07.03.2027
|Монца
|-:-
|Дженоа
|07.03.2027
|Наполі
|-:-
|Парма
|07.03.2027
|Сассуоло
|-:-
|Болонья
|07.03.2027
|Удінезе
|-:-
|Інтер
|07.03.2027
|Фіорентина
|-:-
|Венеція
|07.03.2027
|Ювентус
|-:-
|Рома
|Тур 28
|14.03.2027
|Болонья
|-:-
|Наполі
|14.03.2027
|Венеція
|-:-
|Аталанта
|14.03.2027
|Дженоа
|-:-
|Рома
|14.03.2027
|Кальярі
|-:-
|Фіорентина
|14.03.2027
|Комо
|-:-
|Удінезе
|14.03.2027
|Лаціо
|-:-
|Ювентус
|14.03.2027
|Мілан
|-:-
|Сассуоло
|14.03.2027
|Парма
|-:-
|Лечче
|14.03.2027
|Торіно
|-:-
|Інтер
|14.03.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Монца
|Тур 29
|21.03.2027
|Аталанта
|-:-
|Мілан
|21.03.2027
|Інтер
|-:-
|Фрозіноне
|21.03.2027
|Монца
|-:-
|Болонья
|21.03.2027
|Наполі
|-:-
|Венеція
|21.03.2027
|Парма
|-:-
|Лаціо
|21.03.2027
|Рома
|-:-
|Лечче
|21.03.2027
|Сассуоло
|-:-
|Кальярі
|21.03.2027
|Удінезе
|-:-
|Торіно
|21.03.2027
|Фіорентина
|-:-
|Дженоа
|21.03.2027
|Ювентус
|-:-
|Комо
|Тур 30
|04.04.2027
|Венеція
|-:-
|Парма
|04.04.2027
|Дженоа
|-:-
|Інтер
|04.04.2027
|Кальярі
|-:-
|Наполі
|04.04.2027
|Комо
|-:-
|Фіорентина
|04.04.2027
|Лечче
|-:-
|Лаціо
|04.04.2027
|Мілан
|-:-
|Монца
|04.04.2027
|Рома
|-:-
|Болонья
|04.04.2027
|Сассуоло
|-:-
|Аталанта
|04.04.2027
|Торіно
|-:-
|Ювентус
|04.04.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Удінезе
|Тур 31
|11.04.2027
|Болонья
|-:-
|Венеція
|11.04.2027
|Інтер
|-:-
|Рома
|11.04.2027
|Кальярі
|-:-
|Аталанта
|11.04.2027
|Лаціо
|-:-
|Торіно
|11.04.2027
|Наполі
|-:-
|Сассуоло
|11.04.2027
|Парма
|-:-
|Комо
|11.04.2027
|Удінезе
|-:-
|Монца
|11.04.2027
|Фіорентина
|-:-
|Мілан
|11.04.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Дженоа
|11.04.2027
|Ювентус
|-:-
|Лечче
|Тур 32
|18.04.2027
|Аталанта
|-:-
|Удінезе
|18.04.2027
|Болонья
|-:-
|Кальярі
|18.04.2027
|Венеція
|-:-
|Ювентус
|18.04.2027
|Комо
|-:-
|Фрозіноне
|18.04.2027
|Мілан
|-:-
|Наполі
|18.04.2027
|Монца
|-:-
|Інтер
|18.04.2027
|Рома
|-:-
|Лаціо
|18.04.2027
|Сассуоло
|-:-
|Лечче
|18.04.2027
|Торіно
|-:-
|Дженоа
|18.04.2027
|Фіорентина
|-:-
|Парма
|Тур 33
|25.04.2027
|Венеція
|-:-
|Торіно
|25.04.2027
|Дженоа
|-:-
|Сассуоло
|25.04.2027
|Інтер
|-:-
|Болонья
|25.04.2027
|Кальярі
|-:-
|Монца
|25.04.2027
|Лаціо
|-:-
|Комо
|25.04.2027
|Лечче
|-:-
|Мілан
|25.04.2027
|Наполі
|-:-
|Удінезе
|25.04.2027
|Парма
|-:-
|Аталанта
|25.04.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Рома
|25.04.2027
|Ювентус
|-:-
|Фіорентина
|Тур 34
|02.05.2027
|Аталанта
|-:-
|Ювентус
|02.05.2027
|Болонья
|-:-
|Фіорентина
|02.05.2027
|Комо
|-:-
|Інтер
|02.05.2027
|Лечче
|-:-
|Кальярі
|02.05.2027
|Мілан
|-:-
|Лаціо
|02.05.2027
|Монца
|-:-
|Венеція
|02.05.2027
|Рома
|-:-
|Наполі
|02.05.2027
|Сассуоло
|-:-
|Фрозіноне
|02.05.2027
|Торіно
|-:-
|Парма
|02.05.2027
|Удінезе
|-:-
|Дженоа
|Тур 35
|09.05.2027
|Венеція
|-:-
|Комо
|09.05.2027
|Дженоа
|-:-
|Кальярі
|09.05.2027
|Інтер
|-:-
|Лечче
|09.05.2027
|Лаціо
|-:-
|Сассуоло
|09.05.2027
|Наполі
|-:-
|Монца
|09.05.2027
|Парма
|-:-
|Мілан
|09.05.2027
|Торіно
|-:-
|Болонья
|09.05.2027
|Удінезе
|-:-
|Ювентус
|09.05.2027
|Фіорентина
|-:-
|Рома
|09.05.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Аталанта
|Тур 36
|16.05.2027
|Болонья
|-:-
|Фрозіноне
|16.05.2027
|Кальярі
|-:-
|Торіно
|16.05.2027
|Комо
|-:-
|Аталанта
|16.05.2027
|Лаціо
|-:-
|Удінезе
|16.05.2027
|Лечче
|-:-
|Фіорентина
|16.05.2027
|Мілан
|-:-
|Рома
|16.05.2027
|Монца
|-:-
|Парма
|16.05.2027
|Наполі
|-:-
|Дженоа
|16.05.2027
|Сассуоло
|-:-
|Венеція
|16.05.2027
|Ювентус
|-:-
|Інтер
|Тур 37
|23.05.2027
|Аталанта
|-:-
|Лечче
|23.05.2027
|Венеція
|-:-
|Мілан
|23.05.2027
|Дженоа
|-:-
|Болонья
|23.05.2027
|Інтер
|-:-
|Лаціо
|23.05.2027
|Парма
|-:-
|Ювентус
|23.05.2027
|Рома
|-:-
|Комо
|23.05.2027
|Торіно
|-:-
|Наполі
|23.05.2027
|Удінезе
|-:-
|Сассуоло
|23.05.2027
|Фіорентина
|-:-
|Монца
|23.05.2027
|Фрозіноне
|-:-
|Кальярі
|Тур 38
|30.05.2027
|Болонья
|-:-
|Парма
|30.05.2027
|Кальярі
|-:-
|Рома
|30.05.2027
|Комо
|-:-
|Дженоа
|30.05.2027
|Лаціо
|-:-
|Фіорентина
|30.05.2027
|Лечче
|-:-
|Венеція
|30.05.2027
|Мілан
|-:-
|Удінезе
|30.05.2027
|Монца
|-:-
|Торіно
|30.05.2027
|Наполі
|-:-
|Аталанта
|30.05.2027
|Сассуоло
|-:-
|Інтер
|30.05.2027
|Ювентус
|-:-
|Фрозіноне
Новий сезон Серії А обіцяє чимало яскравих протистоянь, а календар уже дозволяє спланувати перегляд найцікавіших матчів.
Турнірна таблиця Чемпіонату Італії з футболу сезону 2026/27
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