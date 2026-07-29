Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня
Місячний календар на серпень 2026
колаж: glavcom.ua

У серпні 2026 року відбудуться всі чотири основні фази Місяця. Публікуємо точні дати молодика, повні, першої та останньої чверті, а також календар зміни місячних фаз на весь місяць

Упродовж тисячоліть люди спостерігали за Місяцем і пов'язували його цикл із природними явищами та власним повсякденним життям. І сьогодні багато українців користуються місячними календарями, плануючи садові роботи, риболовлю, стрижки чи просто стежать за фазами супутника Землі.

«Главком» підготував місячний календар на серпень 2026 року із точними датами всіх основних фаз.

Коли молодик і повня у серпні 2026 року

У серпні Місяць пройде повний цикл, послідовно змінюючи чотири основні фази.

Фаза Місяця Дата
Остання (третя) чверть 6 серпня
Молодик 12 серпня
Перша чверть 20 серпня
Повня 28 серпня

Місячний календар на серпень 2026

Місячний календар на серпень 2026 року
Місячний календар на серпень 2026 року
інфографіка: glavcom.ua

Як змінюватимуться фази Місяця у серпні

  • 1-5 серпня – спадний Місяць;
  • 6 серпня – остання (третя) чверть;
  • 7-11 серпня – спадний Місяць;
  • 12 серпня – молодик;
  • 13-19 серпня – зростаючий Місяць;
  • 20 серпня – перша чверть;
  • 21-27 серпня – зростаючий Місяць;
  • 28 серпня – повня;
  • 29-31 серпня – спадний Місяць.

Що означають основні фази Місяця

Місячний цикл триває приблизно 29,5 доби. За цей час природний супутник Землі проходить чотири головні фази.

  • Молодик – момент, коли Місяць розташовується між Землею та Сонцем, тому його майже не видно на небі.
  • Перша чверть настає приблизно через тиждень після молодика. У цей час освітлена права половина місячного диска.
  • Повня – фаза, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а весь видимий диск повністю освітлений.
  • Остання (третя) чверть знаменує початок завершального етапу місячного циклу. Освітленою залишається ліва половина диска.

Коли Місяць зростає, а коли спадає

Після молодика, який цього року припадає на 12 серпня, Місяць починає поступово зростати. Цей період триватиме до 28 серпня, коли настане повня.

Після повного Місяця розпочинається фаза спадання, яка триватиме до наступного молодика вже у вересні.

Чому люди стежать за місячним календарем

Місячні календарі залишаються популярними в багатьох країнах світу. Одні використовують їх для планування садових робіт, інші – для риболовлі, стрижок, косметичних процедур або організації повсякденних справ.

Водночас варто зазначити, що сучасна наука не підтверджує вплив фаз Місяця на успішність фінансових рішень, лікування чи інших життєвих подій. Для більшості людей місячний календар є передусім способом планування та елементом багаторічних традицій.

Цікаві факти про Місяць

  • Місяць є єдиним природним супутником Землі.
  • Середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 384 400 км.
  • Один повний цикл зміни фаз триває приблизно 29,53 доби.
  • Саме гравітаційний вплив Місяця є головною причиною припливів і відпливів на Землі.

FAQ

Коли молодик у серпні 2026 року?

Молодик настане 12 серпня 2026 року.

Коли буде повня?

Повня припадає на 28 серпня 2026 року.

Коли Місяць зростає?

Фаза зростання триватиме з 13 по 27 серпня.

Коли Місяць спадає?

Спадний Місяць буде 1–11 серпня, а також 29–31 серпня.

Скільки основних фаз має Місяць?

Традиційно виділяють чотири основні фази: молодик, першу чверть, повню та останню (третю) чверть.

Читайте також:

Теги: Місяць календар Планета Земля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологічний прогноз на 30 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 30 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Сьогодні, 15:00
Активність Сонця з 29 по 30 липня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 липня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 05:00
Астрологічний прогноз на 26 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
25 липня, 15:00
Астрологічний прогноз на 20-26 липня 2026 року
Гороскоп на тиждень 20-26 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
19 липня, 18:45
Астрологічний прогноз на 20 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 20 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
19 липня, 15:00
Календар матчів Серії А сезону 2026/27
Календар матчів Серії А сезону 2026/27: битва за Скудетто та найгарячіші дербі Італії
13 липня, 11:30
Активність Сонця з 9 по 10 липня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 9-10 липня: якою буде сонячна активність
9 липня, 05:00
Через воєнний стан додаткового вихідного з нагоди Дня Державного Прапора України цьогоріч не буде
Пенсії, правила бронювання та військовий збір: що зміниться з 1 липня в Україні
1 липня, 07:00
Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у липні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
1 липня, 06:00

Суспільство

Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня
Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня
Центр протидії дезінформації викрив інформаційну атаку проти ГУР
Центр протидії дезінформації викрив інформаційну атаку проти ГУР
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали найімовірніший сценарій завершення війни в Україні
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали найімовірніший сценарій завершення війни в Україні
Після обміну окупанти знову масово здаються в український полон
Після обміну окупанти знову масово здаються в український полон
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни
Уповноважений з санкцій пояснив, чому ракету «Бандероль» складно перехопити
Уповноважений з санкцій пояснив, чому ракету «Бандероль» складно перехопити

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
136K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Сьогодні, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua