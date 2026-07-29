Місячний календар на серпень 2026 року: коли молодик та повня

У серпні 2026 року відбудуться всі чотири основні фази Місяця. Публікуємо точні дати молодика, повні, першої та останньої чверті, а також календар зміни місячних фаз на весь місяць

Упродовж тисячоліть люди спостерігали за Місяцем і пов'язували його цикл із природними явищами та власним повсякденним життям. І сьогодні багато українців користуються місячними календарями, плануючи садові роботи, риболовлю, стрижки чи просто стежать за фазами супутника Землі.

«Главком» підготував місячний календар на серпень 2026 року із точними датами всіх основних фаз.

Коли молодик і повня у серпні 2026 року

У серпні Місяць пройде повний цикл, послідовно змінюючи чотири основні фази.

Фаза Місяця Дата Остання (третя) чверть 6 серпня Молодик 12 серпня Перша чверть 20 серпня Повня 28 серпня

Місячний календар на серпень 2026

Місячний календар на серпень 2026 року інфографіка: glavcom.ua

Як змінюватимуться фази Місяця у серпні

1-5 серпня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 6 серпня – остання (третя) чверть;

– остання (третя) чверть; 7-11 серпня – спадний Місяць;

– спадний Місяць; 12 серпня – молодик;

– молодик; 13-19 серпня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 20 серпня – перша чверть;

– перша чверть; 21-27 серпня – зростаючий Місяць;

– зростаючий Місяць; 28 серпня – повня;

– повня; 29-31 серпня – спадний Місяць.

Що означають основні фази Місяця

Місячний цикл триває приблизно 29,5 доби. За цей час природний супутник Землі проходить чотири головні фази.

Молодик – момент, коли Місяць розташовується між Землею та Сонцем, тому його майже не видно на небі.

– момент, коли Місяць розташовується між Землею та Сонцем, тому його майже не видно на небі. Перша чверть настає приблизно через тиждень після молодика. У цей час освітлена права половина місячного диска.

настає приблизно через тиждень після молодика. У цей час освітлена права половина місячного диска. Повня – фаза, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а весь видимий диск повністю освітлений.

– фаза, коли Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, а весь видимий диск повністю освітлений. Остання (третя) чверть знаменує початок завершального етапу місячного циклу. Освітленою залишається ліва половина диска.

Коли Місяць зростає, а коли спадає

Після молодика, який цього року припадає на 12 серпня, Місяць починає поступово зростати. Цей період триватиме до 28 серпня, коли настане повня.

Після повного Місяця розпочинається фаза спадання, яка триватиме до наступного молодика вже у вересні.

Чому люди стежать за місячним календарем

Місячні календарі залишаються популярними в багатьох країнах світу. Одні використовують їх для планування садових робіт, інші – для риболовлі, стрижок, косметичних процедур або організації повсякденних справ.

Водночас варто зазначити, що сучасна наука не підтверджує вплив фаз Місяця на успішність фінансових рішень, лікування чи інших життєвих подій. Для більшості людей місячний календар є передусім способом планування та елементом багаторічних традицій.

Цікаві факти про Місяць

Місяць є єдиним природним супутником Землі.

Середня відстань між Землею та Місяцем становить близько 384 400 км.

Один повний цикл зміни фаз триває приблизно 29,53 доби.

Саме гравітаційний вплив Місяця є головною причиною припливів і відпливів на Землі.

FAQ

Коли молодик у серпні 2026 року?

Молодик настане 12 серпня 2026 року.

Коли буде повня?

Повня припадає на 28 серпня 2026 року.

Коли Місяць зростає?

Фаза зростання триватиме з 13 по 27 серпня.

Коли Місяць спадає?

Спадний Місяць буде 1–11 серпня, а також 29–31 серпня.

Скільки основних фаз має Місяць?

Традиційно виділяють чотири основні фази: молодик, першу чверть, повню та останню (третю) чверть.