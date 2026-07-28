Місячний календар стрижок на серпень 2026 року: коли заборонено стригти волосся

Коли краще стригтися у серпні 2026 року

Місячний календар стрижок допомагає обрати найвдаліший час для догляду за волоссям

Правильно підібраний день для стрижки може бути не менш важливим, ніж вибір майстра. Прихильники астрології вважають, що фази Місяця можуть впливати на ріст, густоту та загальний стан волосся, тому вдало визначений час допомагає досягти кращого результату.

«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на серпень 2026 року. Він допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні для оновлення зачіски.

Фази Місяця у серпні 2026 року

У серпні 2026 року Місяць проходитиме такі основні фази:

🌗 6 серпня – остання чверть;

🌑 12 серпня – молодик;

🌓 20 серпня – перша чверть;

🌕 28 серпня – повня.

Коли стригти волосся в серпні 2026 року

Місячний календар стрижок допомагає обрати найвдаліший час для догляду за волоссям. Він враховує фазу Місяця, знак Зодіаку, в якому перебуває супутник Землі, а також місячну добу. Прихильники астрології вважають, що саме поєднання цих чинників може впливати на ріст, силу та зовнішній вигляд волосся.

Для тих, хто планує оновити зачіску, сприятливими днями у серпні стануть 1-6, 10, 16-17, 22, 25 та 30-31 числа. Найвдалішими датами місяця вважаються 5, 6 і 25 серпня, коли Місяць перебуватиме у знаках Діви та Козорога. Цей період є особливо сприятливим для змін зовнішності.

Якщо ж ви плануєте фарбування або хочете зафарбувати сивину, найкраще записатися до майстра 20-22 або 25-26 серпня. У ці дні Місяць проходитиме через знаки Стрільця та Водолія, що, згідно з місячним календарем, сприяє більш рівномірному фарбуванню та допомагає зменшити негативний вплив процедури на волосся.

Місячний календар стрижок допомагає обрати найвдаліший час для догляду за волоссям фото: depositphotos

Для хімічної завивки рекомендується період із 15 до 26 серпня. Вважається, що під час зростаючого Місяця волосся краще піддається укладанню, а локони довше зберігають форму.

Так звану «грошову стрижку» астрологи радять робити 2, 6, 15, 19, 22 та 24 серпня. Існує повір'я, що стрижка в ці дні може сприяти фінансовому добробуту та залученню достатку. Для зміцнення й оздоровлення волосся найбільш сприятливими вважаються 4-6, 16, 25 та 31 серпня. За астрологічними переконаннями, стрижка у ці дати допоможе зробити волосся міцнішим, шовковистішим, зменшити випадіння та повернути йому природний блиск.

Несприятливі дні для стрижки у серпні 2026 року

Згідно з місячним календарем, несприятливими для стрижки вважаються 8, 11-14, 20 та 27-29 серпня. Варто утриматися від зміни зачіски у ці дні, адже результат може не виправдати очікувань, а волосся – втратити здоровий вигляд.

Місячний календар стрижок на серпень 2026 року

Дата Рекомендація 1 серпня сприятливий день для стрижки 2 серпня сприятливий день для «грошової стрижки» 3 серпня сприятливий день для стрижки 4 серпня сприятливий день для стрижки для оздоровлення волосся 5 серпня найсприятливіший день для стрижки, оздоровлення волосся 6 серпня найсприятливіший день для стрижки, «грошова стрижка», оздоровлення волосся 7 серпня нейтральний день 8 серпня несприятливий день для стрижки 9 серпня нейтральний день 10 серпня сприятливий день для стрижки 11 серпня несприятливий день для стрижки 12 серпня несприятливий день для стрижки 13 серпня несприятливий день для стрижки 14 серпня несприятливий день для стрижки 15 серпня сприятливий день для «грошової стрижки» та хімічної завивки 16 серпня сприятливий день для хімічної завивки та стрижки для оздоровлення волосся 17 серпня сприятливий день для хімічної завивки та стрижки 18 серпня сприятливий день для хімічної завивки 19 серпня сприятливий день для хімічної завивки та «грошової стрижки» 20 серпня несприятливий день для стрижки, сприятливий день для фарбування та хімічної завивки 21 серпня сприятливий день для фарбування та хімічної завивки 22 серпня сприятливий день для «грошової стрижки», фарбування та хімічної завивки 23 серпня сприятливий день для хімічної завивки 24 серпня сприятливий день для хімічної завивки та «грошової стрижки» 25 серпня найсприятливіший день для стрижки, сприятливий день для фарбування, оздоровлення волосся та хімічної завивки 26 серпня сприятливий день для фарбування та хімічної завивки 27 серпня несприятливий день для стрижки 28 серпня несприятливий день для стрижки 29 серпня несприятливий день для стрижки 30 серпня сприятливий день для стрижки 31 серпня сприятливий день для стрижки для оздоровлення волосся

Нагадаємо, що серпень 2026 року традиційно стане одним із найважливіших місяців для українців. Саме цього місяця країна відзначатиме День Державного Прапора, День Незалежності, День пам'яті захисників, а також професійні свята військових авіаторів, будівельників, ветеринарів, пасічників, археологів і шахтарів.

Також у серпні 2026 року віряни відзначатимуть одні з найважливіших православних свят – Маковія (Медовий Спас), Преображення Господнє (Яблучний Спас), Успіння Пресвятої Богородиці, Горіховий спас та Усікновення голови святого Івана Хрестителя. Також на початку місяця розпочнеться Успенський піст, який триватиме два тижні й завершиться одним із дванадесятих свят церковного року.