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Пенсії, правила бронювання та військовий збір: що зміниться з 1 липня в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пенсії, правила бронювання та військовий збір: що зміниться з 1 липня в Україні
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колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Українців із липня чекає низка важливих нововведень – від можливого перерахунку пенсій до нових правил бронювання працівників і зміни реквізитів для сплати військового збору

З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін, які торкнуться пенсіонерів, військовослужбовців, роботодавців, підприємців та інших громадян. Частина нововведень уже затверджена урядом, тоді як інші поки перебувають на розгляді Верховної Ради. «Главком» зібрав головні зміни, які почнуть діяти або можуть набути чинності вже з початку липня.

Зміст:

Чи підвищать пенсії з 1 липня

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №15224-5, який пропонував переглянути державний бюджет та поетапно збільшити прожитковий мінімум. Документ передбачав підвищення мінімальної пенсії з нинішніх 2595 грн до 7387 грн уже з 1 липня, а з 1 жовтня – до 7591 грн.

Також автори законодавчої ініціативи пропонували збільшити загальний прожитковий мінімум до 9906 грн із липня та до 10 180 грн із жовтня, аргументуючи це невідповідністю чинних соціальних стандартів реальному рівню цін.

Втім, станом на кінець червня Верховна Рада не підтримала відповідні зміни. Під час ухвалення змін до державного бюджету норми про підвищення мінімальної пенсії, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати не були включені до остаточного документа.

Таким чином, із 1 липня 2026 року загального підвищення пенсій не відбудеться. Остання масштабна індексація пенсій була проведена навесні цього року.

Вікові надбавки для пенсіонерів

Натомість гарантовано продовжують діяти вікові доплати до пенсій.

Автоматичні надбавки отримують пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує встановленого законом показника.

Розміри доплат залишаються такими:

  • 300 грн – особам віком від 70 до 74 років;
  • 456 грн – від 75 до 79 років;
  • 570 грн – громадянам, які досягли 80-річного віку.

Звертатися до Пенсійного фонду для отримання цих доплат не потрібно – вони призначаються автоматично.

Чи зміняться тарифи на електроенергію та газ

З 1 липня для побутових споживачів не передбачено зміни тарифів на електроенергію.

Населення й надалі сплачуватиме 4,32 грн за кВт·год. Також не змінюється вартість природного газу для побутових споживачів. Для клієнтів ГК «Нафтогаз України» річний тариф і надалі становитиме 7,96 грн за кубометр.

Підвищення тарифів на газ не очікується через дію мораторію, який забороняє їх перегляд під час воєнного стану.

Субсидії: кому потрібно подати заяву

Більшості отримувачів житлових субсидій державну допомогу перепризначать автоматично. Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно звернутися до Пенсійного фонду із новою заявою та декларацією. Це стосується, зокрема:

  • громадян, у яких змінився склад домогосподарства;
  • осіб, у яких змінилися доходи або майновий стан;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • орендарів житла;
  • громадян, які фактично проживають за адресою, відмінною від місця офіційної реєстрації.

Якщо зміни можуть вплинути на право отримання субсидії, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд.

Виплати внутрішньо переміщеним особам

Для більшості внутрішньо переміщених осіб державна допомога продовжуватиметься автоматично без повторного оформлення документів.

Однак громадяни, у яких змінилися обставини, що впливають на право отримання виплат, повинні повідомити про це органи соціального захисту. Зокрема, це стосується змін сімейного стану, працевлаштування, придбання житла чи інших підстав, передбачених законодавством.

Нові виплати для військовослужбовців

Із липня військовослужбовці почнуть отримувати перші виплати за новою системою мотиваційного грошового забезпечення, яка діє з 1 червня 2026 року.

Зокрема передбачено:

  • щомісячну додаткову виплату 10 тис. грн для військових, які не отримують інших винагород;
  • 20 тис. грн за добу виконання окремих бойових завдань;
  • 40 тис. грн за добу штурмових дій у глибині оборони противника;
  • 100 тис. грн за взяття противника у полон;
  • 15 тис. грн за знищення противника у ближньому бою за наявності підтвердження.

Нова система передбачає диференційоване преміювання залежно від складності, результативності та характеру виконуваних бойових завдань.

Нові правила бронювання працівників

У липні продовжують діяти нові правила бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Відповідні зміни були запроваджені постановою Кабінету Міністрів №692.

Згідно з новими правилами підприємства повинні:

  • повторно підтвердити статус критично важливого до 1 вересня 2026 року;
  • відповідати новим зарплатним критеріям;
  • контролювати квоти бронювання;
  • своєчасно подавати документи через портал «Дія».

Якщо підприємство не підтвердить свій статус, воно втратить право бронювати працівників.

Що зміниться у мобілізації

Окрім бронювання, триває реалізація нових механізмів проходження військової служби. Зокрема впроваджуються так звані мотиваційні контракти із визначеними строками служби, додатковими соціальними гарантіями та можливістю отримання відстрочки після звільнення.

Також продовжується експериментальний проєкт добровільного повернення на службу військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Вони можуть подати рапорт до визначених військових частин і, за певних умов, повернутися до служби в іншому підрозділі.

Нові рахунки для сплати військового збору

Ще одна важлива зміна стосується платників податків. Державна податкова служба повідомила, що з 1 липня набувають чинності нові реквізити рахунків для сплати військового збору відповідно до наказу Державної казначейської служби №197.

Відтепер усі платежі необхідно здійснювати виключно на нові бюджетні рахунки. Перед оформленням платіжних документів платникам рекомендують перевірити актуальні реквізити, аби уникнути помилкового зарахування коштів.

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Теги: календар трудова книжка військові зарплата пенсіонери Верховна Рада тарифи Пенсійний фонд

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