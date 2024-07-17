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Місцями дощі та грози, до 39° тепла: прогноз погоди на 17 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Місцями дощі та грози, до 39° тепла: прогноз погоди на 17 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека до 40°

17 липня у низці областей пройдуть дощі. Температура вдень переважно сягатиме до 35-39° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У середу вночі у північно-західній частині, вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме 20-25°, а вдень очікується сильна спека до 35-39°. У південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека 40°. У західних областях вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Місцями дощі та грози, до 39° тепла: прогноз погоди на 17 липня фото 1

На Київщині вночі опадів не передбачається, а вдень місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 20° до 25° тепла вночі та 35-38° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 22-24° тепла вночі та 35-37° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода гроза спека

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