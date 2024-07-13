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Гроза та 39° тепла: прогноз погоди на 13 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Гроза та 39° тепла: прогноз погоди на 13 липня
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с
фото: glavcom.ua

У Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°

У суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.

Гроза та 39° тепла: прогноз погоди на 13 липня фото 1

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; в Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині буде суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Теги: прогноз погоди спека Україна погода

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