Гроза та 39° тепла: прогноз погоди на 13 липня

У Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°

У суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Суха спекотна погода, лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; в Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На Київщині буде суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.