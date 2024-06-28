Штормове попередження оголосили в Україні: список областей, де вируватиме негода
Негода пройде у шістьох областях України
В Україні в суботу, 29 червня, оголошено підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зокрема, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
«Вдень 29 червня у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомлені.
Через негоду I рівень небезпечності, жовтий, оголошено в:
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Львівській області;
- Тернопільській області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
Нагадаємо, у п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність та місцями грози. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.
Як повідомлялося, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру.
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