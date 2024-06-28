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Штормове попередження оголосили в Україні: список областей, де вируватиме негода

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Штормове попередження оголосили в Україні: список областей, де вируватиме негода
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища
фото з відкритих джерел

Негода пройде у шістьох областях України

В Україні в суботу, 29 червня, оголошено підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зокрема, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

«Вдень 29 червня у більшості західних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с», – йдеться в повідомлені.

Через негоду I рівень небезпечності, жовтий, оголошено в:

  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Львівській області;
  • Тернопільській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в шістьох областях України
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в шістьох областях України
фото: Український гідрометцент

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність та місцями грози. Без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°, вдень 26-31°.

Як повідомлялося, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру.

Теги: прогноз погоди шторм негода погода

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