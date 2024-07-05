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Невеликий дощ і гроза у низці областей: прогноз погоди на 5 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Невеликий дощ і гроза у низці областей: прогноз погоди на 5 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На сході країни місцями сильна спека до 35-37°

5 липня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у більшості районів Лівобережжя очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю вночі в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями невеликий дощ. Вдень в більшості районів Лівобережжя короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с. Нижче додаємо інтерактивну карту, яка показує поточні пориви вітру у вашому регіоні.

Температура у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме 13-18°, вдень – 22-27°. На решті території вночі очікується 18-23°, вдень – 28-33°. На сході країни місцями сильна спека до 35-37°.

Невеликий дощ і гроза у низці областей: прогноз погоди на 5 липня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі пройде невеликий дощ, вдень опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 13-18° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 15-17° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди спека вітер гроза погода

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