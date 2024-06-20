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Дощі та грози: прогноз погоди на 20 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дощі та грози: прогноз погоди на 20 червня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

В окремих районах центральних, південних та східних областей очікуються град та шквали

20 червня у низці областей очікуються дощі. Температура переважно сягатиме до 28-33° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У четвер буде мінлива хмарність. Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, грози, в окремих районах центральних, південних та східних областей град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно південно-західний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15° до 20° тепла. Вдень сягатиме 28-33° тепла. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях очікується 21-26°.

Дощі та грози: прогноз погоди на 20 червня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах області град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, сягатиме швидкості до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 15° до 20° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла вночі та близько 22-24° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди гроза погода

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