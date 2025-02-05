Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого

У середу, 5 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків. Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг. Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0.

Температура по Україні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди 5 лютого

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг , вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.