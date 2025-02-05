Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
Прогноз погоди на 5 лютого
фото: glavcom.ua

У середу, 5 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків. Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг. Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денну температуру прогнозуємо близькою до 0.

Температура по Україні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди 5 лютого
Прогноз погоди 5 лютого

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг , вдень без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди повітря вітер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада заявила, що пожежа виникла через витік вуглеводнів
У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод: моторошні кадри пожежі
2 лютого, 15:58
КНР будує величезний новий військовий командний центр у західному Пекіні
Удесятеро більший за Пентагон: Китай будує військовий командний центр
31 сiчня, 13:13
Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
30 сiчня, 17:06
Норвегія збудує першу у світі плавучу стіну з вітряних турбін
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
29 сiчня, 11:26
Прогноз погоди на 27 січня
Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди
27 сiчня, 06:00
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту у столиці
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Київщині
21 сiчня, 06:37
У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської
У мережі зʼявилося містичне фото Софії Київської
17 сiчня, 13:39
Прогноз погоди на 12 січня
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
12 сiчня, 06:00
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий
Західну частину України накриє негода. Оголошено І рівень небезпеки
10 сiчня, 06:49

Суспільство

Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч
Зеленський дав інтерв'ю британському журналісту, Нетаньягу прилетів у Вашингтон: головне за ніч
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого
У Краснодарському краї дрони уразили НПЗ
У Краснодарському краї дрони уразили НПЗ
Правоохоронці попереджають пенсіонерів про нову схему шахрайства
Правоохоронці попереджають пенсіонерів про нову схему шахрайства
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого 2025 року
Зеленський назвав втрати України у війні з Росією
Зеленський назвав втрати України у війні з Росією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
32K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
8634
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
7928
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
7780
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua