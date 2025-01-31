Удесятеро більший за Пентагон: Китай будує військовий командний центр

Пентагон пильно стежить за новим китайським об'єктом

Китайські військові з 2024 року будують на південний захід від Пекіна комплекс найбільшого у світі армійського командного центру. Про це пише видання Financial Times із посиланням на отримані супутникові знімки та заяви джерел із розвідки.

Автори матеріалу вказали, що його розміри вдесятеро перевершать розміри американського Пентагону. На території комплексу буде розміщено бункери для перших осіб країни.

«Супутникові знімки показують будівельний майданчик площею близько 1500 акрів (понад шість квадратних кілометрів, – «Главком») за 30 кілометрів на південний захід від Пекіна», – пише видання.

Пентагон, як уточнюється, пильно стежить за об'єктом. Військові аналітики прозвали майбутню будівлю «Пекінським військовим містечком». Поки що там немає активності, але є знаки, які попереджають про заборону на польоти дронів або фотографування.

Раніше Китай завершив фінальні випробування секретної гіперзвукової ракети класу «повітря-повітря», яка може стати значною загрозою для найновіших американських військових винищувачів. Вчені, які беруть участь у проєкті, заявили, що китайське озброєння цього класу пройшло екстремальні польоти, які перевіряють їхню термостійкість.

До слова, Китай будує величезний дослідницький центр термоядерного синтезу в місті Мяньян.