Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди

В Україні передбачається дещо вітряна погода

У понеділок, 27 січня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

На Київщині та в столиці України синоптики прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.

Вітер південний , 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

Синоптики попереджають, що 27 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень небезпеки).