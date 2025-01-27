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Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди
Прогноз погоди на 27 січня
фото: glavcom.ua

В Україні передбачається дещо вітряна погода

У понеділок, 27 січня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Україна зустріне початок тижня без опадів: прогноз погоди фото 1

На Київщині та в столиці України синоптики прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Без опадів.
Вітер південний , 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

Синоптики попереджають, що 27 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень небезпеки).

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Теги: синоптик Україна погода прогноз погоди небезпека вітер

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